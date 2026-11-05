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На фона на обществения интерес към разпределението на пенсионните осигуровки и предстоящото въвеждане на мултифондовия модел разговаряме с Любомир Царев за значението на втория пенсионен стълб, инвестиционния риск и бъдещето на пенсионните спестявания.

Г-н Царев, през последните дни се появиха информации за възможни промени в разпределението на пенсионните осигуровки. Как ги оценявате от гледна точка на управлението на риска?

Преди всичко трябва да разграничаваме фактите от хипотетичните сценарии. Министерството на финансите вече отрече информацията за подготвяно намаляване на вноската за втория пенсионен стълб. От гледна точка на риск мениджмънта най-важният въпрос е как евентуална промяна би повлияла върху бъдещите пенсионни доходи. Решенията днес могат да имат финансови последици след 20 или 30 години. Затова предвидимостта на правилата и оценката на дългосрочните ефекти са от съществено значение.

Каква е разликата между пренасочване на бъдещи вноски и прехвърляне на вече натрупани пенсионни средства?

Това са два различни механизма. Промяната в разпределението на бъдещите вноски означава, че занапред различен дял от осигурителния доход би постъпвал в универсален пенсионен фонд. Прехвърлянето на вече натрупани средства е отделна хипотеза, която се осъществява при условията, предвидени в Кодекса за социално осигуряване. Евентуално намаляване на бъдещите вноски не означава автоматично прехвърляне на вече натрупаните пенсионни спестявания. Това разграничение е важно, за да бъдат хората правилно информирани.

Ако хипотетично вноската за втория пенсионен стълб бъде намалена, какъв би бил ефектът за осигурените лица?

При по-ниска вноска към индивидуалната пенсионна партида биха постъпвали по-малко средства, които могат да бъдат инвестирани и да генерират доходност. При равни други условия това би довело до по-малък натрупан капитал в универсалния пенсионен фонд. Общият ефект върху бъдещия пенсионен доход обаче трябва да отчита и правата по държавното обществено осигуряване. При пенсионното осигуряване не е важен само размерът на вноската, а и времето, през което средствата могат да бъдат инвестирани.

Кой е най-големият риск за бъдещите пенсионни спестявания?

Рисковете са различни - пазарни колебания, инфлация, демографски промени и изменения в нормативната рамка. Всеки от тях може да повлияе върху бъдещите пенсионни доходи. Има обаче един фактор, който често подценяваме и това е времето. В пенсионното осигуряване времето е ресурс, който не можем да възстановим. По-дългият период на натрупване създава повече възможности за инвестиционен резултат, макар че не елиминира риска от загуби и не гарантира положителна доходност. Затова дългосрочната предвидимост и професионалното управление на риска са толкова важни.

От 1 януари 2027 г. предстои въвеждането на мултифондовия модел. Какво ще промени той?

Мултифондовият модел създава възможност за по-персонализирано управление на пенсионните спестявания чрез динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Основната идея е инвестиционната стратегия да бъде по-добре съобразена с възрастта, инвестиционния хоризонт и допустимия риск за осигурените лица. Изборът ще се осъществява при определените в закона условия и възрастови ограничения. За вече осигурените лица периодът за избор през 2026 г. е от 1 септември до 30 ноември. Важно е да подчертаем, че различният инвестиционен профил не означава гарантирана доходност.

Какво означава мултифондовият модел за управлението на риска в пенсионните дружества?

Той поставя още по-високи изисквания към анализа на инвестиционните портфейли, диверсификацията, ликвидността и оценката на възможните загуби при неблагоприятни пазарни условия. В ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване разглеждаме управлението на риска като непрекъснат процес на идентифициране, измерване, наблюдение и контрол на рисковете в съответствие с нормативните изисквания. Доброто управление на риска не означава да избягваме всеки риск, а да го управляваме отговорно, съобразно инвестиционните цели и интересите на осигурените лица.

Какво бихте посъветвали хората, които се притесняват за бъдещите си пенсионни спестявания?

Да се информират от надеждни източници, да следят състоянието на индивидуалната си пенсионна партида и да разбират основните принципи, по които се управляват средствата им.

 

Бизнес визитка

Любомир Царев е финансов експерт с над 10 години професионален опит във финансовия анализ, управлението на риска, проектното и общинското финансиране и оценката на инвестиционни проекти. Професионалният му път включва позиции във Фонд ФЛАГ и "Фонд за устойчиво градско развитие" ЕАД, където натрупва експертиза в управлението на финансови ресурси, кредитни портфейли и стратегическото развитие на инвестиционни проекти. През 2026 г. се присъединява към екипа на "ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване" като Риск мениджър.

С подкрепата на: ЛЕВ ИНС
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