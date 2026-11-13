Акциите на компанията записват най-дългата си седмична серия от загуби, "изтриха" 1,6 млрд. долара от пазарната й капитализация

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Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал интимна връзка с още една служителка на компанията, според двама души, запознати с въпроса, научи "Ройтерс".

Разкритието идва след две други извънбрачни връзки, които доведоха до оставката му вчера след 33 години начело на компанията. Двете жени са Алис Хуанг, която американските разузнавателни служби подозират, че е китайски шпионин, и Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по здравеопазване. Засега не се назовава името и длъжността на втората служителка. Nvidia е отказала коментар.

Дженсън Хуанг призна за афера в изявление от 8 ноември след репортажите за връзката му с Алис Хуанг, за която се предполага, че е китайска шпионка, без да споменава името ѝ.

Алис Хуанг може да е притежавала дялове в компании в Китай, които са облагодетелствали Huawei - най-големия конкурент на Nvidia на китайския пазар, съобщава CNBC.

Връзката между Алис Хуанг и Huawei е била установена първоначално от анализатори на частната разузнавателна компания "Тесари". Дружеството е предоставило ексклузивно своите заключения на CNBC. "Тесари" използва изкуствен интелект за събиране на доказателства и е специализирана в разследвания, свързани с националната сигурност в различни части на света. Компанията предоставя разузнавателни анализи както на частни дружества, така и на правителството на САЩ.

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Тази досега неизвестна публично обвързаност може да повдигне въпроси за намеренията и действията на Алис Хуанг в отношенията ѝ с ръководителя на Nvidia, както и за това дали Дженсън Хуанг е знаел, че романтичната му партньорка има тесни връзки с негов конкурент. Дженсън Хуанг е признал, че е имал извънбрачна връзка, но точният период на отношенията му с Алис Хуанг не е известен.

Историята около Алис Хуанг е заплетена мрежа от свързани помежду си компании и сделки. Те разкриват връзките ѝ с дружества, които в крайна сметка са предоставяли изчислителна мощност на Huawei в Китай.

Междувременно акциите на Nvidia продължават най-дългата си серия от срив. Инвеститорите бяха започнали да губят доверие в акциите на компанията още преди скандала около Дженсън Хуанг, който се разрази тази седмица. През последните няколко дни обаче разпродажбите на Уолстрийт се засилиха и книжата на производителя на чипове са напът да отчетат 6-а поредна седмична загуба - най-продължителната губеща серия от 2012 г. насам.

Към края на търговията в четвъртък компанията, която през по-голямата част от годината беше най-скъпата в света, е загубила 29% от пазарната си стойност за този период. Това се равнява на около 1,6 трилиона долара изтрита пазарна капитализация. Междувременно Nvidia отстъпи и под Apple в класацията на най-скъпите публични компании.

Акциите на компанията поевтиняха с 4,3% в четвъртък, с което загубата им за седмицата достигна 11%. Информацията за първата предполагаема извънбрачна връзка се появи на първите страници на медиите през уикенда. Тогава Хуанг изпрати писмо до служителите, в което се извини, че е бил "неверен на съпругата си". Бордът на директорите се събра извънредно в сряда вечерта, след като "Ню Йорк таймс" публикува информация за другата връзка - този път със заместник-председателката на компанията по въпросите на здравеопазването.

До ранните часове на четвъртък сутринта Хуанг вече беше напуснал поста си. Така приключи изненадващо бързо кариерата на съоснователя на Nvidia, който се беше превърнал в един от най-близките съюзници на президента Доналд Тръмп сред представителите на американския бизнес.

"С оглед на неблагоприятното напускане на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг очакваме труден преход за Nvidia през следващите няколко месеца", написа в четвъртък анализаторът от Д. Ей. Дейвидсън Гил Лурия. Той понижи целевата си цена за акциите от 300 на 200 долара, но запази препоръката си за покупка. "Смятаме, че пазарът вече е отчел в достатъчна степен последиците от тази промяна", посочи анализаторът.

Още през миналата седмица, преди оттеглянето на Хуанг, акциите на компанията поевтиняха с около 9%. Значителна част от спада дойде след междинните избори в САЩ, на които демократите постигнаха убедителни победи, а избирателите одобриха десетки мерки, които могат да забавят изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

В седмиците преди изборите акциите на Nvidia също поевтиняваха заедно с останалите компании, свързани с бума на изкуствения интелект. Причина бяха опасенията, че повишаването на лихвените проценти ще засегне най-силно дружествата с големи задължения. Макар Nvidia да отчита изключително висока рентабилност, големи нейни клиенти, включително т.нар. неооблачни компании, разчитат на финансиране от дълговите пазари.

Nvidia трябва да представи тримесечните си финансови резултати във вторник. Според прогнозите на анализаторите, обобщени от ЛСЕГ, приходите на компанията ще нараснат с 91% на годишна база до 108,9 млрд. долара. Това е 18 пъти повече спрямо същото тримесечие на 2022 г. - непосредствено преди "Оупън Ей Ай" да пусне ChatGPT и да постави началото на ерата на генеративния изкуствен интелект.

Анализаторите от "Опенхаймър" посочват в доклад от четвъртък, че въпреки очакванията им за солидни финансови резултати, "в краткосрочен план основните финансови показатели вероятно ще останат на заден план". "Според нас напускането на г-н Хуанг може да продължи да оказва натиск върху акциите", допълват те.

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