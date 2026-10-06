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Paramount финализира днес сделката за 110 милиарда долара за придобиване на Warner Bros Discovery. Така беше създаден холивудският гигант с името Skydance, а главният изпълнителен директор Дейвид Елисън получи контрол над една от най-големите развлекателни компании в света, предаде "Ройтерс".

Сделката обединява студията зад филми като "Мисията невъзможна", "Хари Потър" и DC Studios с големи телевизионни и стрийминг мрежи като CBS, CNN, Paramount+ и HBO Max. По този начин се формира огромна компания, обхващаща кино, телевизия и новини. Акциите на обединената компания преминаха от Nasdaq към Нюйоркската фондова борса и започнаха да се търгуват под тикера "SKYD".

Споразуменията с група американски щати и със синдиката на холивудските сценаристи премахнаха основните правни пречки пред сливането - едно от най-големите в историята на медиите. То идва във време, когато Холивуд се сблъсква с намаляващи абонаменти за кабелна телевизия, високи разходи за конкуренция за стрийминг аудитория и постоянен натиск от страна на синдикатите заради работните места и правата на творческите работници.

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Елисън заяви миналата седмица, че името Skydance е избрано, за да се запазят индивидуалните идентичности на студията Paramount и Warner Bros, вместо да бъдат обединени под нова марка. Анализатори обаче отбелязват, че името подчертава степента на контрол на Елисън и показва как някои от най-емблематичните марки в Холивуд вече отговарят пред него.

Само за 16 години Skydance премина от независимо студио до центъра на една от най-големите властови игри в Холивуд. Основано през 2010 г. от сина на съоснователя на Oracle Лари Елисън, то изгради репутацията си като финансов партньор и продуцент на блокбастъра на Paramount "Top Gun: Maverick". След сливането с Paramount миналата година Skydance насочи вниманието си към Warner Bros и влезе в ожесточена надпревара с Netflix, като интерес проявиха и други потенциални купувачи, сред които Comcast.

Елисън назначи бившия главен изпълнителен директор на Mattel Инон Крейц за съизпълнителен директор на Skydance. Той ще ръководи ежедневните операции и интеграцията, докато Елисън ще отговаря за творческата посока и цялостната стратегия.

Дуото трябва да обедини двете големи компании и да постигне планираните 6 милиарда долара икономии на разходи. Голяма част от тях, според Paramount, ще дойдат от "нетрудови източници" - чрез обединяване на стрийминг технологиите и облачните доставчици на двете компании. Очаква се обаче мащабът на съкращенията да засегне работни места в Холивуд.

Обединената компания ще носи и дълг от около 80 милиарда долара, което ще окаже натиск върху Елисън да разшири стрийминга, да запази паричните потоци от кабелните мрежи и да подобри представянето на филмите в кината. Ръководителят на CNN Марк Томпсън и главният редактор на CBS News Бари Уайс ще запазят своите позиции в Skydance.

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