Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Германският оръжеен концерн "Райнметал" планира да развие корабостроителницата в румънското черноморско пристанище Мангалия както за производството на граждански плавателни съдове, така и за строежа на военни кораби. Това съобщи компанията, след като придоби предприятието съвместно с швейцарската компания "Ем Ес Си" за 138 млн. евро, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Корабостроителницата се намира южно от Констанца и ще произвежда плавателни съдове за румънския и международния пазар. За "Райнметал" обаче обектът ще има особено значение за развитието на военноморското производство. "За "Райнметал" Мангалия ще има важна роля в строежа на 4-те военни кораба, поръчани от Румъния. Целта е корабостроителницата да се превърне в център за нови проекти в областта на военното корабостроене", посочва компанията в съобщението си. Според концерна инвестицията ще създаде основа за бъдещи проекти в Югоизточна Европа и ще засили позициите му на стратегически важен пазар.

В Мангалия трябва да бъдат построени 4 плавателни съда за румънското правителство - 2 патрулни кораба с дължина 96 метра и 2 кораба с дължина 43 метра, предназначени за водолазни операции. Договорът за тях е на стойност 920 млн. евро и се финансира по европейската програма SAFE. Срокът за изпълнението му е до 2030 г., припомнят румънски медии.

Пулев: Предложихме нов терен на "Райнметал" край Бургас за бъдещия завод
Виж още Пулев: Предложихме нов терен на "Райнметал" край Бургас за бъдещия завод

"Райнметал" възнамерява също да модернизира инфраструктурата на корабостроителницата и да увеличи производствения ѝ капацитет, за да може да поема и други военни корабостроителни проекти в региона.

Предприятието беше продадено на търг на 9 октомври за 138 млн. евро, съобщи тогава компанията СИТР, която е съдебен ликвидатор на "Дамен Шипярдс Мангалия". Според ликвидатора сделката създава възможност корабостроителницата да възобнови дейността си, след като изпадна във финансови затруднения и съкрати над 1000 служители.

"Дамен Шипярдс Мангалия" влезе в процедура по несъстоятелност през юни 2024 г. по искане на нидерландската компания майка "Дамен Холдинг", която притежаваше 49% от акциите. Останалите 51% бяха собственост на румънската държава.

След обявяването на сделката румънското правителство определи възстановяването на корабостроителницата като важна стъпка за сигурността на страната в Черно море. Според кабинета развитието на капацитета за строеж на военни кораби ще укрепи националната отбранителна индустрия и ще засили ролята на Румъния по източния фланг на НАТО.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33712
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4410
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10120
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1489
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2355
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5480
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2289
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3806
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432