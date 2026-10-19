Германският оръжеен концерн ще превърне корабостроителницата в Мангалия в център за военноморски проекти в Югоизточна Европа

1348 Снимка: Thomas Banneyer, DPA/АР/БТА

Германският оръжеен концерн "Райнметал" планира да развие корабостроителницата в румънското черноморско пристанище Мангалия както за производството на граждански плавателни съдове, така и за строежа на военни кораби. Това съобщи компанията, след като придоби предприятието съвместно с швейцарската компания "Ем Ес Си" за 138 млн. евро, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Корабостроителницата се намира южно от Констанца и ще произвежда плавателни съдове за румънския и международния пазар. За "Райнметал" обаче обектът ще има особено значение за развитието на военноморското производство. "За "Райнметал" Мангалия ще има важна роля в строежа на 4-те военни кораба, поръчани от Румъния. Целта е корабостроителницата да се превърне в център за нови проекти в областта на военното корабостроене", посочва компанията в съобщението си. Според концерна инвестицията ще създаде основа за бъдещи проекти в Югоизточна Европа и ще засили позициите му на стратегически важен пазар.

В Мангалия трябва да бъдат построени 4 плавателни съда за румънското правителство - 2 патрулни кораба с дължина 96 метра и 2 кораба с дължина 43 метра, предназначени за водолазни операции. Договорът за тях е на стойност 920 млн. евро и се финансира по европейската програма SAFE. Срокът за изпълнението му е до 2030 г., припомнят румънски медии.

"Райнметал" възнамерява също да модернизира инфраструктурата на корабостроителницата и да увеличи производствения ѝ капацитет, за да може да поема и други военни корабостроителни проекти в региона.

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Предприятието беше продадено на търг на 9 октомври за 138 млн. евро, съобщи тогава компанията СИТР, която е съдебен ликвидатор на "Дамен Шипярдс Мангалия". Според ликвидатора сделката създава възможност корабостроителницата да възобнови дейността си, след като изпадна във финансови затруднения и съкрати над 1000 служители.

"Дамен Шипярдс Мангалия" влезе в процедура по несъстоятелност през юни 2024 г. по искане на нидерландската компания майка "Дамен Холдинг", която притежаваше 49% от акциите. Останалите 51% бяха собственост на румънската държава.

След обявяването на сделката румънското правителство определи възстановяването на корабостроителницата като важна стъпка за сигурността на страната в Черно море. Според кабинета развитието на капацитета за строеж на военни кораби ще укрепи националната отбранителна индустрия и ще засили ролята на Румъния по източния фланг на НАТО.

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