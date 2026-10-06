Италианската банка ще запази дейността си по международните плащания, а останалото ще бъде прехвърлено на купувач от ОАЕ

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Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който разрешава на италианската банка UniCredit да продаде част от бизнеса си в Русия, съобщи Euronews. Решението отваря пътя на базираната в Милано финансова група да намали присъствието си на руския пазар

UniCredit Bank работи в Русия от 1989 г. и продължи дейността си в страната след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. През май банката обяви планове да продаде част от руското си дъщерно дружество на "утвърден частен инвеститор в Обединените арабски емирства", който има "дългогодишни връзки с местната институционална и бизнес общност". UniCredit планира да запази част от бизнеса, свързан с платежните услуги.

По-рано руският вестник "Комерсант" съобщи, че инвеститорът, който проявява интерес към активите, представлява Alfa Group - международен конгломерат, който поддържа добри отношения с Кремъл. Един от основателите на групата е Михаил Фридман, който наскоро беше премахнат от санкционния списък на ЕС.

С указа се разрешава "реорганизация" на компанията в Русия, като се предвижда отделяне на част от руското юридическо лице UniCredit Bank в нова компания, която ще остане собственост на италианската група UniCredit. Според указа италианската група получава разрешение да продаде 100% от акциите си в руската UniCredit Bank. Отделената "нова банка" ще остане под италиански контрол и ще се концентрира върху международни плащания в евро и долари за корпоративни клиенти, които не са под санкции. Останалата част от бизнеса ще бъде прехвърлена на купувача, чието име UniCredit не е разкрила.

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Италианската група оценява отрицателния ефект от сделката върху финансовите си резултати на между €3 млрд. и €3.3 млрд. През май UniCredit заяви, че очаква сделката да бъде завършена през първата половина на 2027 г. Това ще зависи от сключването на обвързващи споразумения, разделянето на бизнеса и получаването на необходимите регулаторни разрешения.

Без личното одобрение на руския президент сделката не би била възможна, отбелязва Радио "Свободна Европа". От 2022 г. UniCredit Bank е в списък на банките, за които сделките с акции изискват специално разрешение съгласно указа за специални мерки спрямо т.нар. "недружелюбни" държави.

През 2025 г. руската централна банка публикува списък на системно значимите кредитни институции, в който бяха включени 12 банки, сред които UniCredit и Raiffeisenbank. Това се случи на фона на натиска от Европейската централна банка двете финансови институции да намалят операциите си в Русия, както и на собствените им заявления, че постепенно прекратяват дейността си в страната.

Освен тези 2 западни системно значими банки, италианската Intesa Sanpaolo продължава да работи в Русия в ограничен мащаб чрез бизнеса си с корпоративни клиенти. Банката получи одобрение от Путин да напусне страната през септември 2023 г., но все още не е приключила излизането си. Унгарската OTP Bank също продължава да работи чрез руското си дъщерно дружество.

Условията за чуждестранните компании, които искат да напуснат Русия, бяха допълнително затегнати през октомври 2024 г. Според Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) при продажба на засегнати чуждестранни активи се изисква отстъпка от поне 60% спрямо пазарната им стойност, както и допълнителен данък при излизане от най-малко 35%.

На многократните призиви от европейски институции и регулатори да прекрати дейността си в Русия UniCredit отговаряше, че това е невъзможно без разрешение от Кремъл. Главният изпълнителен директор на банката Андреа Орчел неведнъж е заявявал, че UniCredit не желае да продава руските си активи на прекалено ниска цена, съобщава "Комерсант".

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна стотици чуждестранни компании са се изтеглили изцяло от Русия или са ограничили дейността си там. За останалите на руския пазар обаче развитието не винаги е безпроблемно.

На 17 септември Путин подписа указ, с който управлението на активи, свързани с 16 компании, сред които Nestlé, Auchan и други западни групи, беше прехвърлено на малко известната компания L.E.V. Management. Впоследствие се оказа, че тя има връзки с руския силов апарат.

Друг случай последва на 28 септември, когато германската Metro AG загуби оперативния контрол върху руското си дъщерно дружество с президентски указ. Контролът беше прехвърлен на UK Torg RUS, докато собствеността остана на германската група.

На въпрос дали руските дъщерни дружества на UniCredit и австрийската Raiffeisen може да бъдат следващите, неназован високопоставен източник от руското правителство е заявил пред Reuters: "Нека се страхуват."

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