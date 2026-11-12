Показва липса на уважение към българското правителство, вместо да отстранят установените от регулатора проблеми, коментира вицепремиерът

9399 Снимка: БТА

"Ние не сме във война с търговските вериги, а с нелоялните търговски практики. Аз не оценявам подобен тон. Смятам, че той е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, към българските институции и към независимите регулаторни органи", заяви вицепремиерът, цитиран от bTV.

Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в коментар на изказването на изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба на търговската верига. По-рано Петров предупреди: "Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз".

Според Пулев след решението на регулатора компанията е можела да избере различен подход и да заяви готовност да отстрани установените проблеми. Вместо това, по думите му, е последвала агресивна реакция.

"Имаше две алтернативни реакции след обявената глоба от регулатора. Можеше да се каже: "От една страна, има неефективност в управлението на веригата, има предпоставки за нелоялни търговски практики. Ние ще използваме всички механизми, за да ги подобрим, така че да работим по-добре и да помагаме на българските потребители и на българските производители". Вторият вариант беше това, което видяхте - арогантно, агресивно поведение", заяви министърът.

Той подчерта, че правителството няма да промени позицията си заради отправените предупреждения. Пулев изрази увереност, че евентуално отстъпление на една от големите вериги няма да доведе до трайно нарушаване на снабдяването или конкуренцията, тъй като други участници на пазара биха заели освободените позиции.

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"Ние като правителство няма да се огънем. Аз съм абсолютно убеден, че пазарът в София е доста доходоносен, доста ликвиден. Дори да има отлив в пазарната позиция на една верига, този вакуум ще бъде запълнен буквално в рамките на няколко седмици от техни конкуренти. Това е свободната пазарна конкуренция. Това е нормално пазарно поведение", посочи Пулев.

По думите му действията на кабинета и предстоящите законодателни промени са насочени към ограничаване на пазарните изкривявания, проблемите с ценообразуването и нелоялните практики.

"Там, където виждаме, че има деформация на пазара, че има неяснотии в ценообразуването, че има нелоялни търговски практики - да работят институциите и да работи правителството. То вече работи", заяви министърът.

В отговор на критиките, че подобни действия могат да отблъснат чуждестранните инвеститори, Пулев посочи, че преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват. Той призова ръководството на търговската верига да се запознае с официалната статистика.

"От гледна точка на това, тъй като говорим все пак и за чуждестранни инвеститори, нека този господин да плати, да заплаща на българската държава, да отвори статистиката и да погледне, че буквално последните данни за тази година показват 100% ръст в преките чуждестранни инвестиции в страната. Те са се удвоили през съответния период", каза Александър Пулев.

Министърът завърши с уверението, че острият тон на компанията не го притеснява и няма да повлияе на позицията на правителството. "Така че аз съм спокоен, нямам никаква причина да имам някакво притеснение от този тип арогантен тон", допълни той.

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