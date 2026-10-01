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Всички дружества от групата на
ПИМК Холдинг продължават работа без прекъсване и с досегашния интензитет. Това заявиха от ръководството на компаниите в обръщение във Фейсбук към техните клиенти, доставчици и партньори след загубата на Илиян Филипов.
От ръководството благодарят за подкрепата и съпричастността в тежкия момент и уверяват, че поетите към клиентите и партньорите ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите договорености.
Текущите проекти и услуги на дружествата продължават без прекъсване, като от компанията подчертават, че всички дружества в групата са финансово стабилни.
Ръководните екипи и служителите остават на своите места и продължават да отговарят за текущата работа и ангажиментите към клиентите и партньорите.
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"Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате", посочват от ръководството на групата.
В заключение от ПИМК Холдинг благодарят за доверието и за дългогодишните партньорства.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.