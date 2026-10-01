Ръководството уверява клиенти и партньори, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени и дружествата са финансово стабилни

3448 Снимка: Фейсбук страница на ПИМК

Всички дружества от групата на ПИМК Холдинг продължават работа без прекъсване и с досегашния интензитет. Това заявиха от ръководството на компаниите в обръщение във Фейсбук към техните клиенти, доставчици и партньори след загубата на Илиян Филипов.

От ръководството благодарят за подкрепата и съпричастността в тежкия момент и уверяват, че поетите към клиентите и партньорите ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите договорености.

Текущите проекти и услуги на дружествата продължават без прекъсване, като от компанията подчертават, че всички дружества в групата са финансово стабилни.

Ръководните екипи и служителите остават на своите места и продължават да отговарят за текущата работа и ангажиментите към клиентите и партньорите.

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"Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате", посочват от ръководството на групата.

В заключение от ПИМК Холдинг благодарят за доверието и за дългогодишните партньорства.

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