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Всички дружества от групата на ПИМК Холдинг продължават работа без прекъсване и с досегашния интензитет. Това заявиха от ръководството на компаниите в обръщение във Фейсбук към техните клиенти, доставчици и партньори след загубата на Илиян Филипов.

Убийството на Илиян Филипов

От ръководството благодарят за подкрепата и съпричастността в тежкия момент и уверяват, че поетите към клиентите и партньорите ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите договорености.

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Текущите проекти и услуги на дружествата продължават без прекъсване, като от компанията подчертават, че всички дружества в групата са финансово стабилни.

Ръководните екипи и служителите остават на своите места и продължават да отговарят за текущата работа и ангажиментите към клиентите и партньорите.

"Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате", посочват от ръководството на групата.

В заключение от ПИМК Холдинг благодарят за доверието и за дългогодишните партньорства.

 

 

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