Екипите трябва да договорят условията на обединението до края на годината, като целта е създаването на холдинг с потенциална пазарна оценка от 3,5 трлн. долара

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Американските компании Tesla и SpaceX, основани от Илон Мъск, са назначили 5-ма висши мениджъри, които да договорят условията за сливането им и създаването на общ холдинг до края на годината. Потенциалната пазарна оценка на обединената структура може да достигне 3,5 трлн. долара, съобщава британският вестник Financial Times, позовавайки се на свои източници.

В преговорите участват 3-ма директори на Tesla и 2-ма представители на SpaceX, които оглавяват специално създадени комитети. Тяхната задача е да изготвят план за обединяване на двете бизнес империи на Мъск, да осигурят подкрепата на акционерите и да ограничат риска от съдебни искове от инвеститори. Подобни проблеми вече са възниквали при предишни сделки на компаниите на милиардера.

За финансови консултанти са привлечени Morgan Stanley, Goldman Sachs и нюйоркската консултантска компания Evercore. В момента те разработват и уточняват финансовите модели, които ще определят позициите на двете страни в преговорите. Според източниците сделката се предвижда да бъде осъществена чрез размяна на акции.

Консултантите проучват кои направления от дейността на Tesla и SpaceX се припокриват, включително разработването на модели за изкуствен интелект, проектирането на чипове и изграждането на центрове за данни. Анализът обхваща и възможностите за синергия между двата бизнеса в области като ракетостроенето, роботиката и производството на соларни панели.

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