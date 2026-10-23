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 Делегацията на GFCC посети водещи производствени предприятия в Пловдив и региона по инициатива на "Главболгарстрой". Посещенията предоставиха възможност на участниците да се запознаят отблизо със съвременните производствени технологии, системите за контрол на качеството и внедряването на дигитализацията и автоматизацията в индустрията у нас.

В рамките на програмата бяха посетени заводът за предварително напрегнати стоманобетонни конструкции Главболгарстрой Прифаб, заводът на Schneider Electric, както и бяха представени производствени дейности на едни от най-развитите индустриални компании в региона, демонстриращи потенциала на българското индустриално развитие.

Срещата в Главболгарстрой Прифаб даде възможност участниците да се запознаят с дейността на завода в областта на ефективните решения на строителството. Бяха представените основните методи за производство на сглобяеми стоманобетонни елементи, тяхното приложение в строителството и предимствата им по отношение на качеството, ефективността и оптимизацията на строителните процеси. Заводът е първият у нас, предоставящ на клиентите EPD сертификата за устойчивост. Чрез него, заводът, удостоверява, че е преминал сертифициран анализ на жизнения цикъл за цялата си производствена гама.

Чуждестранната делегация на GFCC бе запозната с детайлите в производството на завода Главболгарстрой Прифаб
Чуждестранната делегация на GFCC бе запозната с детайлите в производството на завода Главболгарстрой Прифаб Снимки: Иван Миладинов

Особено внимание беше отделено на системите за контрол, както и на сертификатите, свързани с качеството, управлението и устойчивостта на производството. Участниците се запознаха с процедурите за проверка на характеристиките на елементите преди влагането им в строителните конструкции. Бяха разгледани и изпитвания на проби, чрез които се оценява съответствието на материалите преди да се вложат в производствения процес.

В рамките на посещението край Пловдив, GFCC посети една от най-бързо развиващите се производствени зони в България - Тракия икономическа зона, където има възможност да посети заводa на френската Schneider Electric. Основен акцент в посещението бе производствената база на компанията, създаваща продукти, предназначени за над 30 пазара. В производството са интегрирани автоматизирани машини и дигитални системи за управление на процесите, които подпомагат повишаването на производителността и контрола на качеството. По време на обиколката участниците имаха възможност да наблюдават организацията на производствените дейности и да се запознаят отблизо с процесите по сглобяване на продуктите.

В завода на Schneider Electric край Пловдив
В завода на Schneider Electric край Пловдив Снимки: Иван Миладинов

Делегацията на GFCC бе запозната с производствените процеси на някои от водещите индустриални компании в България, чиито заводи край Пловдив са изградени от българския строителен холдинг.

Визитите на водещи индустриални предприятия демонстрира на GFCC как интеграцията на технологии и автоматизирани дигитални системи могат да подобрят производителността, създавайки условия за по-висока ефективност в сектора на индустриалното строителство.

Статията е предоставена от партньор на медията.
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