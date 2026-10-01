Отговорният бизнес започва с хората
С „Корпоративен базар с кауза“ ЛЕВ ИНС надгражда дългосрочната си политика за социална отговорност, като поставя служителите в активна роля
Корпоративната социална отговорност все повече е свързана не с отделни кампании, а с културата на една компания, ангажираността на хората и способността заявените ценности да се превръщат в действия. Именно тази философия стои зад "Корпоративен базар с кауза" - новата инициатива на ЛЕВ ИНС, която дава възможност на служителите лично да участват и да подкрепят значими обществени каузи. Инициативата вече е в действие и първите служители са ангажирани, а с тях стартират и първите каузи.
Социалната отговорност като споделена ценност
Когато хора от различни екипи се обединяват около обща цел, социалната отговорност се превръща от корпоративна политика в споделена ценност. Това е и идеята зад посланието "Отговорността започва отвътре".
"Вярваме, че една кауза има много по-голяма стойност, когато хората не са просто нейна публика, а активни участници. Компанията може да предостави ресурс и подкрепа, но истинската енергия идва от хората", споделя Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.
"Корпоративен базар с кауза" е естествена следваща стъпка - от подкрепата на обществени инициативи към създаването на среда, в която и хората в компанията могат активно да бъдат част от тях.
"Пази важните неща" - философия отвъд застраховането
Новата инициатива надгражда дългогодишната социално отговорна програма на ЛЕВ ИНС "Пази важните неща", която обединява обществено значими проекти в областта на превенцията, безопасността на децата, дигиталната сигурност, образованието и финансовата култура. Философията има естествена връзка със застрахователния бизнес - сигурността започва много преди настъпването на риска, с превенция, знание и отговорно поведение. "Важните неща" са не само имуществото и финансовите интереси, а хората, семейството, децата, знанието, сигурността и бъдещето.
30 години с поглед напред
"Корпоративен базар с кауза" стартира в годината, в която ЛЕВ ИНС отбелязва 30 години от създаването си. Юбилеят е повод не само за равносметка, но и за поглед към ролята, която компанията ще има и занапред.
"Социалната отговорност не е нещо, което една компания прави от време на време, а начин, по който мисли и действа. Устойчивата промяна рядко е резултат от едно голямо действие. По-често тя започва с много хора, които правят малки, но смислени стъпки", допълва Владислав Милев.
Именно в тази посока ЛЕВ ИНС продължава да развива своята социално отговорна политика, като част от корпоративната култура и като възможност компанията и хората в нея заедно да пазят важните неща.
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