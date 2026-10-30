Снимка: Kaufland От студентска бригада до над 1 милион продадени опаковки спанак годишно - историята зад успеха на Ивайло Малджански и Kaufland

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През 2001 г. Ивайло Малджански е студент в Аграрния университет и заминава на бригада в Германия, където в продължение на 78 дни бере краставички. Именно там разбира, че иска да се занимава със зеленчукопроизводство, а след завръщането си в България започва постепенно да изгражда собствено стопанство. През 2004 г. се регистрира като земеделски производител и наема първите си земи около пловдивското село Златитрап.

До него от самото начало са брат му Павел и приятелят му от университета Иван, които повече от две десетилетия по-късно продължават да бъдат неговите "лява и дясна ръка".

Спанакът се появява почти случайно, като култура за зимните месеци. Ивайло засява едно поле експериментално, продава продукцията лесно на местната борса и оттам започва постепенното разрастване. Днес стопанството реколтира около 1000 декара годишно, спанак се сее всяка седмица, а свежа продукция достига до Kaufland 365 дни в годината.

Именно партньорството с Kaufland се превръща в един от ключовите двигатели на това развитие.

Първият контакт с веригата е през 2008 г. и започва само с един артикул - броколи, които тогава се доставят чрез посредник. С годините обемите растат, добавят се нови продукти, а след 2011 г. Ивайло започва да доставя директно със собствена логистика. През 2015 г. прави и първия пакетиран спанак за Kaufland.

"Без партньор като Kaufland нямаше да съм на нивото, което съм в момента", казва той. За Ивайло това партньорство означава много повече от сигурен пазар. То му дава предвидимост, възможност да планира и увереност да инвестира в техника, модернизация и по-високи стандарти. Особено важна за него е и коректността в отношенията. "Това, което съм предал на Kaufland, е платено на 100% - без грам забавяне и без да се налага да звъня или да напомням", казва той.

Един от най-важните моменти идва, когато GLOBAL G.A.P. все още е почти непознат стандарт в България. Kaufland помага на Ивайло да направи първата си регистрация като част от пилотен проект, а впоследствие именно този стандарт му помага да подреди производството, да подобри контрола и да изгради по-устойчива система за работа.

"Изключително съм благодарен тогава на Kaufland. Те много ме подкрепиха да предприема стъпката по сертифицирането по GLOBAL G.A.P. Впоследствие видях колко много ми помогна този стандарт да подредя самото производство", признава той.

Снимка: Kaufland

Днес производството на спанак е почти изцяло механизирано - от обработката на почвата и сеитбата до прибирането, сортирането и пакетирането. Беритбата започва рано сутрин, защото спанакът е чувствителен към високите температури, след което продукцията веднага се транспортира до базата в Калековец, охлажда се, измива се и се пакетира. Така около 24 часа след прибирането от полето спанакът вече е на рафтовете в Kaufland.

Зад всички тези инвестиции стои дългогодишно надграждане. "Не се случи за един ден - стъпка по стъпка, година след година. Но без партньорската подкрепа на Kaufland определено нямаше да се случи" категоричен е Малджански и описва отношенията им с една дума - синергия. "През годините сме си били взаимно полезни и смело мога да кажа, че раста благодарение на тях."

Но колкото и модерно да става производството, хората остават най-важната част от бизнеса. Някои от работниците са с Ивайло вече 13-14 години, а днес в стопанството започват работа и техните деца.

Подобна приемственост вече се случва и в собственото му семейство. Най-голямата му дъщеря Радосвета тази година завършва Математическата гимназия в Пловдив, но от две години прекарва летните ваканции в семейния бизнес. Първо работи в цеха за пакетиране и сортиране в Златитрап, а през лятото на 2026 г. вече се обучава в Калековец и се запознава с организацията и управлението на целия процес.

Снимка: Kaufland

"Идеята е да мога да бъда на всяка една позиция и да знам какво се работи през цялата година. Уча се все още", казва тя.

За баща ѝ това е първата стъпка към нещо много по-голямо: категоричен е той. Защото устойчивият бизнес не се изгражда с една добра реколта, а стъпка по стъпка, година след година - с хора, на които можеш да разчиташ, и с партньори, с които можеш да растеш.