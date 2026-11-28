Меморандумът за разбирателство бе подписан в Шънджън, Китай, от д-р инж. Иван Вутов и Тери Ян и очертава съвместни проекти за България и Югоизточна Европа

2356 Снимка: VVV GROUP

VVV GROUP и BYD Energy Storage подписаха Меморандум за разбирателство, който поставя основа за проучване на сътрудничество с потенциал да обхване повече от един сектор - от съхранението на енергия до електрификацията на индустрията и транспорта. Церемонията се състоя в централата на BYD в Шънджън, Китай, по покана на самата компания.

Подписите си под документа поставиха д-р инж. Иван Вутов, основател и член на Съвета на директорите на VVV GROUP, и Тери Ян, директор на Overseas Center на BYD Energy Storage. Церемонията беше заключителна част от програмата на делегацията на VVV GROUP в Китай и даде начало на нов етап в развитието на сътрудничеството между двете компании.

Снимка: VVV GROUP

Групата VVV GROUP обединява дружества в сферите на международната търговия и доставките, възобновяемата енергия, суровините и природните ресурси - сред които VVV NEXT GEN STORAGE, VVV COMMODITIES & RESOURCES, VVV QUANTUM ENERGY и GEOTRADING. Широкият обхват на дейност позволява технологичните решения на BYD да бъдат разглеждани спрямо различни енергийни и индустриални потребности.

Съвместното партньорство съчетава глобалния технологичен опит на BYD с инвестиционния потенциал, пазарната експертиза и стратегическата визия на VVV GROUP, като създава рамка за решения, свързващи съхранението и управлението на енергията с нуждите на индустрията.

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По време на разговорите в Шънджън д-р инж. Иван Вутов и Тери Ян очертаха възможности за проучване на сътрудничество в направления, свързани пряко с дейностите на компаниите от VVV GROUP. Те обхващат енергийни проекти и съхранение, индустриални решения и оборудване, международна търговия със суровини и развитие на вериги за доставки.

В контекста на България и Югоизточна Европа потенциалът може да бъде разгледан спрямо потребностите на минното дело, строителството, автомобилната индустрия и промишлеността, като конкретните приложения тепърва предстои да бъдат оценени от страните.

Двете компании декларират стремеж към дългосрочно сътрудничество за намиране на решения, които подкрепят развитието на индустрията и енергийния преход в Европа.

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