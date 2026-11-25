Ирена Цакова представя опита на „ДПМ Крумовград“ пред световни лидери в индустрията, дипломати и представители на международни институции

109 Снимка: ДПМ Крумовград

Как един златодобивен проект може да промени перспективите пред цял регион и да създаде възможности за неговото развитие дълго след края на добива? Българският опит в тази посока е част от програмата на Svemin Mining Summit 2026 - най-значимото годишно събитие на минната и минералната индустрия в Швеция, което се провежда на 24 ноември в Стокхолм.

Сред лекторите на престижния международен форум е инж. Ирена Цакова, изпълнителен директор на "ДПМ Крумовград" ЕАД. В програмата участват посланиците на САЩ, Канада и Франция в Швеция, ръководители на водещи компании като LKAB, Boliden, BAE Systems Bofors и Savannah Resources, представители на правителствения сектор, научните среди и международни институции.

В центъра на дискусиите са суровинната обезпеченост, устойчивото развитие, иновациите и геополитическите предизвикателства пред минната индустрия.

Общественото доверие като условие за успешни инвестиции

Българското участие във форума поставя акцент върху един от ключовите въпроси пред съвременната индустрия - изграждането на обществено доверие и създаването на дългосрочна стойност за регионите, в които се реализират минни проекти.

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Снимка: ДПМ Крумовград

Ирена Цакова представя опита на "ДПМ Крумовград" в реализирането на проекта за златодобив "Ада тепе" и подхода на компанията за постигане на обществено съгласие и подкрепа чрез открит диалог, прозрачност и последователни инвестиции в местното развитие.

Опитът на Крумовград е особено актуален в контекста на международния дебат за бъдещето на минната индустрия. Наред с необходимостта от осигуряване на минерални суровини все по-голямо значение придобива способността на компаниите да изграждат устойчиви партньорства с местните общности и да планират развитието на регионите отвъд периода на експлоатация на находищата.

От златодобив към туризъм, отдих и образование

Какво се случва с територията на един рудник, след като добивът приключи?

В Крумовград отговорът на този въпрос е част от дългосрочната визия на "ДПМ Крумовград". Компанията работи за възстановяването на територията на рудник "Ада тепе" в съответствие с изискванията на защитената зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Визията за бъдещето на територията включва възможности за туризъм, отдих и образователни дейности, така че тя да бъде използвана устойчиво от местната общност и посетителите на региона.

По този начин рекултивацията се разглежда не само като екологичен ангажимент на минната компания, но и като възможност за създаване на нови перспективи пред региона.

Снимка: ДПМ Крумовград

Поканата към Ирена Цакова да представи българския опит на Svemin Mining Summit 2026 поставя проекта "Ада тепе" сред международните примери за отговорно управление на природните ресурси, партньорство с местните общности и дългосрочно планиране на регионалното развитие.

За Крумовград устойчивостта има конкретно измерение - възможностите, които един индустриален проект оставя на хората и след края на своя производствен живот.

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