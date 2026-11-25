От Крумовград до Стокхолм: Българският модел за отговорно минно дело с международно признание
Ирена Цакова представя опита на „ДПМ Крумовград“ пред световни лидери в индустрията, дипломати и представители на международни институции
Как един златодобивен проект може да промени перспективите пред цял регион и да създаде възможности за неговото развитие дълго след края на добива? Българският опит в тази посока е част от програмата на Svemin Mining Summit 2026 - най-значимото годишно събитие на минната и минералната индустрия в Швеция, което се провежда на 24 ноември в Стокхолм.
Сред лекторите на престижния международен форум е инж. Ирена Цакова, изпълнителен директор на "ДПМ Крумовград" ЕАД. В програмата участват посланиците на САЩ, Канада и Франция в Швеция, ръководители на водещи компании като LKAB, Boliden, BAE Systems Bofors и Savannah Resources, представители на правителствения сектор, научните среди и международни институции.
В центъра на дискусиите са суровинната обезпеченост, устойчивото развитие, иновациите и геополитическите предизвикателства пред минната индустрия.
Общественото доверие като условие за успешни инвестиции
Българското участие във форума поставя акцент върху един от ключовите въпроси пред съвременната индустрия - изграждането на обществено доверие и създаването на дългосрочна стойност за регионите, в които се реализират минни проекти.
Ирена Цакова представя опита на "ДПМ Крумовград" в реализирането на проекта за златодобив "Ада тепе" и подхода на компанията за постигане на обществено съгласие и подкрепа чрез открит диалог, прозрачност и последователни инвестиции в местното развитие.
Опитът на Крумовград е особено актуален в контекста на международния дебат за бъдещето на минната индустрия. Наред с необходимостта от осигуряване на минерални суровини все по-голямо значение придобива способността на компаниите да изграждат устойчиви партньорства с местните общности и да планират развитието на регионите отвъд периода на експлоатация на находищата.
От златодобив към туризъм, отдих и образование
Какво се случва с територията на един рудник, след като добивът приключи?
В Крумовград отговорът на този въпрос е част от дългосрочната визия на "ДПМ Крумовград". Компанията работи за възстановяването на територията на рудник "Ада тепе" в съответствие с изискванията на защитената зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.
Визията за бъдещето на територията включва възможности за туризъм, отдих и образователни дейности, така че тя да бъде използвана устойчиво от местната общност и посетителите на региона.
По този начин рекултивацията се разглежда не само като екологичен ангажимент на минната компания, но и като възможност за създаване на нови перспективи пред региона.
Поканата към Ирена Цакова да представи българския опит на Svemin Mining Summit 2026 поставя проекта "Ада тепе" сред международните примери за отговорно управление на природните ресурси, партньорство с местните общности и дългосрочно планиране на регионалното развитие.
За Крумовград устойчивостта има конкретно измерение - възможностите, които един индустриален проект оставя на хората и след края на своя производствен живот.
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