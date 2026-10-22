Снимки: Иван Миладинов От космически технологии до интелигентно производство: Главболгарстрой запозна членовете на GFCC с технологични лидери в България

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Главболгарстрой запозна членовете на Глобалната федерация по конкурентоспособност (GFCC) с технологичната екосистема и научноизследователския потенциал на България в рамките на поредица от посещения в София. Програмата обхвана области като изкуствен интелект, космическите технологии, дигитални финансови услуги и автоматизирано производство, като открои и възможностите за сътрудничество между научните среди, бизнеса и индустрията.

Представителите на GFCC посетиха научноизследователския институт INSAIT, където изпълнителният директор Борислав Петров ги запозна с научните разработки в областта на изкуствения интелект, алгоритмите, компютърните системи и сигурността. Бяха представени и продукти, разработвани от института в сътрудничество с международни технологични компании и водещи академични институции, сред които Google и Масачузетският технологичен институт (MIT). Гостите се запознаха и с актуални AI инструменти и софтуерни решения, използвани в работата по текущите проекти на INSAIT, както и с основните предизвикателства пред развитието на технологичния сектор.

Визитата включи посещение в екосистемата на София тех Парк и лабораториите за ИИ

Текст: Визитата включи посещение в екосистемата на София тех Парк и лабораториите за ИИ

Програмата включи също така посещение на суперкомпютъра Discoverer, лабораторията за изкуствен интелект и компютърно подпомогнато проектиране (AI/CAD), ситуирани в екосистемата на София Тех Парк.

Членовете на Глобалната федерация (GFCC) по време на визтата си при една от най-мощните изчислителни машини в Източна Европа - българският петаскейл суперкомпютър Discoverer

Международната делегация посети и българската космическа компания EnduroSat, където се запознаха отблизо с дейността й в развитието на космическата индустрия в България. Посещението им даде възможност да научат повече за създаването на технологии и услуги в подкрепа на съвременните космически мисии. По време на визитата беше демонстрирана производствената линия за сателити, а участниците проследиха основните етапи от целия процес - от проектирането и производството, до извеждането в орбита и управлението на сателитите в Космоса.

Делегацията на GFCC в българската космическа компания EnduroSat Снимкa: EnduroSat

Развиването на финансовата инфраструктура бе разгледана по време на посещението в финтех компанията Payhawk, където вниманието на членовете на GFCC бе насочено към една от най-бързо развиващите се области на дигиталната икономика - финансовите технологии и дигитализацията на корпоративните финанси. По време на посещението бяха разгледани различни финансови модели и начините, по които софтуерните решения могат да подпомогнат фирмите да управляват разходите и плащанията си.

Съоснователят и главен финансов директор на Payhawk Бойко Караджов представи международната дейност на финансовата компания

Среща в централата на "Главболгарстрой" бе проведена и с американската компания за военна техника, авиация и космически технологии "Локхийд Мартин". Тя е световен лидер в разработването, производството и поддържката на самолети, авиационни технологии, отбранителни системи и космически технологии, вкл. сателити, космически апарати, оборудване за научни мисии и др. Технологичният лидер освен, че е производител на специализираната техника, предоставя и софтуера, интеграцията и поддръжката за нея.

Председателят на УС на "Главболгарстрой Холдинг" Калин Пешов и вицепрезидентът на Lockheed Martin Кристофър Гайгер

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