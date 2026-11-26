Компанията ще развива дейности, които досега е възлагала на външни изпълнители, а основателят ѝ Вагит Алекперов определя оттеглянето от чужбина като резултат от политически натиск

992 Снимка: Getty images/Guliver photos

"Лукойл" ще промени бизнес модела си и постепенно ще излезе извън традиционния си профил на петролна и газова компания. Наред с добива и преработката на енергийни суровини руската компания ще развива машиностроене, услуги за нефтени и газови находища и нефтохимия. Това заяви основателят ѝ Вагит Алекперов в интервю за руското издание "Вести".

По думите му целта е "Лукойл" да се превърне в голяма вертикално интегрирана компания с допълнителни направления, които да подпомагат основната ѝ дейност и развитието ѝ. Сред тях са производството на оборудване, обслужването на находища и работата с нефтените пластове, включително разработването на химически продукти за повишаване на добива.

Досега значителна част от тези услуги са били възлагани на външни компании, но занапред "Лукойл" възнамерява да ги включи в собствената си структура.

Алекперов посочи още, че сред приоритетите на компанията в Русия са геоложките проучвания и увеличаването на запасите от петрол, за да се поддържат необходимите обеми на добив. Друг важен фокус е развитието на газохимията и изграждането на комплекси за производство на продукти, търсени на международните пазари.

По думите му "Лукойл" инвестира около 10 млрд. долара годишно в развитието на проектите си в Русия. Компанията има и съвместни предприятия с редица големи руски дружества, сред които "Роснефт", "Газпром", "Газпром нефт" и "Татнефт", както и партньорство с "Норникел".

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В интервюто Алекперов коментира и решението за продажба на международните активи на "Лукойл". Според него компанията не е напуснала чуждестранните пазари по собствено желание, а заради политически обстоятелства. Той подчерта, че санкциите създават труден период за бизнеса, но възможността за завръщане не е изключена.

"Ще направим пауза, а след това отново ще се върнем", заяви основателят на компанията. По думите му през годините "Лукойл" е имал добри отношения с държавите, в които е инвестирал, и се надява тези партньори отново да потърсят сътрудничество с него.

"Лукойл" обяви намерението си да продаде международния си портфейл, след като през октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции на компанията. Под ограничения са и нейни дейности във Великобритания. Сред активите за продажба е и рафинерията в Бургас, която е ключова за българския пазар на горива.

През последните месеци няколко инвеститори бяха спрягани за потенциални купувачи, но всяка сделка трябва да получи разрешение от американските власти. Част от предложените варианти бяха отхвърлени.

Последното развитие е свързано с американския милиардер Тод Боели, който в сряда съобщи, че е подписал предварително споразумение с "Лукойл" за придобиване на международните активи чрез консорциум, в който участва и Американската корпорация за международно финансово развитие (DFC). Предвижда се сделката да бъде структурирана чрез ценни книжа на "Лукойл" на стойност 10 млрд. долара, така че да не се нарушават ограниченията върху финансовите трансакции с компанията. Тя обаче все още се нуждае от одобрението на Вашингтон.

Според публикация на "Файненшъл таймс" от началото на есента зад бизнесмена стоят влиятелни фигури от Близкия изток, свързани със семейството на американския президент Доналд Тръмп.

В началото на октомври "Ню Йорк пост" съобщи, че в обсъжданата сделка са включени и рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия. Българският особен управител на дружествата на руската компания обаче заяви, че няма информация за хода на преговорите и не може да потвърди дали българските активи са част от договореностите.

Според данни на Ройтерс международният портфейл на "Лукойл" обхваща дейности в около 40 държави и включва добивни проекти, рафинерии и мрежи от бензиностанции. Стойността му се оценява на около 16 млрд. долара според източници, запознати с условията на сделката.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.