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С над 1100 подадени молби за участие и рекорден брой завършили стажанти приключи тазгодишната стажантска програма "Моето начало" на пазарните лидери Технополис и Практикер. Осмото издание на инициативата даде възможност на ученици и студенти от цялата страна да навлязат в света на бизнеса и да придобият ценни комуникационни и практически умения в реална работна среда. Така общият брой на младите хора, преминали през програмата от създаването ѝ до днес, вече надхвърля 1200 души.

"Резултатите от осмото издание са ясно доказателство, че бизнесът и младото поколение могат да говорят на един език. Успехът на "Моето начало" се дължи на факта, че не предлагаме просто стаж, а изграждаме мост между образованието и първите стъпки в кариерата с конкретни задачи и менторство. Всеки един участник развива умения, които го правят конкурентоспособен на пазара на труда, а фактът, че толкова голяма част от тях избират да продължат своя професионален път при нас, е най-добрата атестация за стойността на програмата", отбеляза Мустафа Мустафов, ръководител "Човешки ресурси" в Технополис и Практикер.

През тази година 287 кандидати започнаха своя 10-седмичен стаж, а 267 от тях го завършиха успешно, което представлява голям ръст спрямо предишните издания. Всеки от стажантите бе удостоен със сертификат за преминато обучение, носещ предимство при бъдещо кандидатстване, а 15% от участниците се присъединиха към екипите на двете търговски вериги на постоянни позиции. Такъв е примерът на Радослав Левичаров, студент в УниБИТ, който се включи в програмата като продавач-консултант в хипермаркет Технополис Serdika Center, а сега е на постоянна позиция в хипермаркета.

Снимка: Videolux

"Хареса ми естеството на работата, както и това, че колегите ме приеха като един от тях и винаги когато съм имал нужда са ми помагали. Работните дни винаги минаваха леко и приятно с тях. Научих се на трудова дисциплина и активност, каквито до този момент не бях усвоил.", сподели Радослав.

С всяко следващо издание "Моето начало" се утвърждава като предпочитан избор за кариерен старт сред ученици и студенти, търсещи развитие в търговския сектор. Тазгодишното издание отново отчете и изключително висока оценка от страна на самите стажанти - над 90% от тях биха препоръчали програмата на свои близки и изразиха желание да работят отново в Технополис и Практикер.

Мартина Георгиева, студент трети курс в Софийския университет "Св. Климент Охридски", се връща за втори път в програмата, като тази година завърши своя стаж в редиците на Търговския отдел на Практикер в централния офис.

"Придобих ключови умения, приложими както при анализа, така и при обработката на данни. Стажът ме научи на дисциплина, пряко свързана с изграждането на последователност при изпълнението на задачи. Освен това, осъзнах важността на прецизната проверка, която е ключът към добре свършената работа. На първия ми работен ден бях посрещната от изключително добронамерени и отзивчиви колеги. Благодарение на тяхната подкрепа още от началото имах възможността да премина през първите стъпки на професията, а при възникнали въпроси от моя страна те останаха безотказно на разположение.", разказа Мартина.

Повече информация за програмата може да бъде открита на официалните кариерни страници на компаниите - jobs.technopolis.bg и jobs.praktiker.bg.

Съдържание на: VIdeolux
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