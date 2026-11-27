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Германският софтуерен концерн SAP обмисля съкращаването на до 10 000 работни места като част от продължаващото преструктуриране на бизнеса си, съобщава Блумбърг, позовавайки се на източници, запознати с плановете на компанията. При персонал от над 110 000 души евентуалната промяна би засегнала близо 10% от служителите.

Всички подразделения на компанията са получили указания да предложат мерки за намаляване на работните места, като особено внимание се обръща на екипите за разработка на продукти и продажби, според информацията на агенцията, цитирана от БТА.

От SAP заявиха, че редовно преразглеждат организационната си структура, за да я приведат в съответствие със стратегията на концерна и потребностите на клиентите. Компанията не потвърди, но и не отрече, че планира нови съкращения.

Най-голямата софтуерна компания в Европа ускорява трансформацията си с фокус върху изкуствения интелект. В началото на 2024 г. SAP обяви реорганизация, която засегна около 8000 работни места. До момента съкращаването на позиции в направления с по-слаб растеж е било съпътствано от наемане на служители в области с по-голям потенциал.

Главният изпълнителен директор Кристиан Клайн обаче засилва усилията за интегриране на изкуствения интелект в продуктите и бизнес процесите на компанията.

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На клиентска конференция в САЩ през май SAP представи концепцията си за "автономно предприятие", при която софтуерни агенти с изкуствен интелект са интегрирани в корпоративните процеси и използват фирмените данни, за да изпълняват задачи и да намаляват разходите. Клайн вижда в тази технология възможност за съществена промяна в начина, по който компаниите управляват дейността си.

Основана през 1972 г., SAP разработва системи за управление на бизнеса, които обхващат широк спектър от дейности - от финанси и човешки ресурси до производство, продажби и снабдяване. След години, в които софтуерът се използваше основно върху сървъри на клиентите, компанията постепенно премина към облачни услуги с абонаментен модел.

SAP има и значително присъствие в България чрез развойния си център SAP Labs Bulgaria, който е създаден през 2000 г. в София и разполага с близо 2200 служители.

През май 2026 г. компанията откри втори офис в столицата, като част от стратегията за превръщане на софийския център в глобално ядро за иновации в областта на изкуствения интелект

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