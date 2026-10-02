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Датският производител на бижута Pandora откри производствен комплекс за $150 млн. във Виетнам, като залага на по-нататъшен ръст в Азия и едновременно с това диверсифицира производството си извън традиционната си база в Тайланд. Новата инвестиция е част от разширяването на присъствието на Pandora в Азия, където компанията вижда значителни възможности за растеж, предава CNBC.

Заводът в Хошимин е първата производствена база на Pandora извън Тайланд. Очаква се тя да увеличи производствения капацитет на компанията с около 50%. Предприятието може да произвежда до 60 млн. бижута годишно и при достигане на пълен капацитет ще осигурява работа на около 7000 души.

Pandora вижда възможности за растеж и на други азиатски пазари, особено в Япония. Бизнесът на компанията в Япония почти се е удвоил през последните 3 години и продължава да расте с "много висок двуцифрен темп", отбелязват от ръководството на компанията.

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Картината в Китай е различна. Pandora отчита спадове на пазара в продължение на 3 години, но очаква бизнесът ѝ там отново да започне да расте през тази година.

 

Pandora разширява и използването на диаманти, произведени в лаборатория, тъй като компанията отчита растящ интерес от страна на потребителите към по-достъпната алтернатива на добиваните от земята камъни. "Потребителят прави избора си въз основа на няколко критерия. Първият е устойчивостта", каза де Паблос-Барбие.

Според нея именно достъпната цена и устойчивостта насочват все повече потребители към лабораторно произведените диаманти. Те са по-евтини от добиваните диаманти, което позволява на Pandora да предлага бижута с диаманти на по-достъпни цени. Освен това при производството им се отделят около 90% по-малко въглеродни емисии, посочи тя.

Главният изпълнителен директор отбеляза и по-високата чувствителност на по-младите потребители към въпросите на околната среда, макар че предпочитанията се различават в отделните държави.

 

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