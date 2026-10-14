Спадът на търсенето в Китай, забавянето на потребителските разходи в САЩ и конфликтът с Иран оказват натиск върху водещите европейски компании в сектора

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Пазарната капитализация на 10 от най-големите европейски компании, притежаващи водещи модни марки, се е свила с над 350 млрд. долара от началото на 2026 г. на фона на рязкото понижение на търсенето на луксозни стоки. Това съобщава агенция Ройтерс.

Сред засегнатите компании са френската LVMH, собственик на марките "Луи Вюитон", "Живанши" и "Селин", производителят на луксозни стоки "Ермес", както и групата "Керинг", която притежава "Гучи", "Сен Лоран" и "Баленсиага".

В сравнение с равнищата от 2024 г. секторът като цяло е загубил почти половината от пазарната си капитализация. Единственото изключение от негативната тенденция е швейцарската компания "Ришмон", собственик на бижутерийната марка "Картие".

Основната причина за спада е рязкото свиване на търсенето на луксозни стоки на ключови пазари, преди всичко в Китай. През 2019 г. страната е осигурявала 47% от световното търсене на модни марки, докато през 2025 г. делът ѝ е намалял до 26%.

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Ситуацията се е усложнила допълнително след засилването на контрола върху плащането на данъци от заможните китайски граждани. Натиск оказват и забавянето на потребителските разходи в САЩ, както и фактическата загуба на пазара в Близкия изток заради последиците от конфликта с Иран.

На фона на финансовите затруднения някои от компаниите започнаха промени в ръководството на своите марки. Сред примерите е смяната на творческия директор на модната къща "Диор".

Въпреки спада в търсенето понижаването на цените на луксозните продукти все още се разглежда от представители на някои компании като "радикална мярка".

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