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Open AI отмени пускането на новия си модел Astra, поради опасения за безопасността, а безпрецедентното решение дойде заедно с признанието, че техен алгоритъм е хакнал правителствени системи в Австралия още през лятото. В новия брой списание "Мениджър" изследва горещата тема като предлага отговор на въпросите: може ли и как да бъде регулиран изкуствения интелект? Но също търси отговор и на не по-маловажния - кой ще зададе правилата в битката за контрол? Защото зад голямата тема - заплаха ли е изкуствения интелект, прозира и далече по-прозаичния - кой ще го контролира.

Състезанието между скоростта на събитията и способността да ги управляваме, обхваща не само технологиите, но и целия свят. Икономиките се опитват да спасят конкурентоспособността си, докато плащат цената на поредната криза. А геополитическите съюзи стават все по-сложни, ситуационни и подвижни, при това опасно близко до нас. В този контекст особено значим е анализът за това формулира и защитава ли собствен интерес външната политика на България, или е плод на политическа импровизация? Защото, както посочва и в интервюто си Руслан Стефанов, програмен директор на ЦИД, стратегическите избори днес са повече за успех в променящ се свят. Съоснователят и CEO на Payhawk Христо Борисов говори от другия край на тази трансформация - за изграждането на глобална компания от България и поставя може би най-съществения въпрос на броя: как се действа в свят, в който промяната не чака нито политиката, нито регулациите, нито бизнеса да бъдат готови за нея.

Търсете "Мениджър" в разпространителската мрежа в цялата страна, на manager.bg/списание и на zinzin.bg.

 

 

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