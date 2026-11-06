Международни признания и награди потвърждават, че компанията е стабилен работодател, който се грижи за хората с политики на световно ниво.

0 Източник: Лидл България

"Грижи се за служителите си и те ще се погрижат за бизнеса ти." Мисълта, често приписвана на Ричард Брансън, звучи просто, но поставя въпрос, пред който все повече работодатели са изправени: как да привлекат добри кадри и да ги задържат, когато възможностите за работа се променят, а изискванията към уменията непрекъснато нарастват?

Отговорът не се изчерпва със заплатата и допълнителните придобивки. Важни са и възможностите за обучение, отношението на ръководителите, перспективите за развитие и подкрепата, която служителите могат да получат, когато имат затруднения извън работата.

Това са и областите, в които Лидл България развива своите работодателски практики. През изминалата година компанията е осигурила близо 114 000 часа обучения за служителите си. Към тях се добавят програми за развитие на ръководители, възможности за професионално израстване и безплатни консултации по психологически, правни и финансови въпроси за служителите и техните семейства.

Зад тези мерки стои по-широкото разбиране, че работната среда не се определя само от условията в трудовия договор. Тя зависи и от това дали хората могат да придобиват нови умения, да поемат повече отговорности и да получават подкрепа в различни етапи от живота си. В последната година точно тази култура на подкрепа и постоянно подобрение, получи платинена акредитация от Investors in People - престижна международна организация, а златото в категория ритейл за работодател на годината от Stevie Awards e със статут на бизнес Оскар в управлението и грижата за човешкия капитал.

Когато развитието не приключва с назначаването

В много професии първоначалната подготовка вече не е достатъчна за целия трудов път. Промените в технологиите, организацията на работа и очакванията на клиентите изискват постоянно усвояване на нови знания. Затова обучението постепенно се превръща от еднократен етап при постъпване на работа в продължителен процес.

В Лидл България обученията са съобразени с различните позиции и включват теми, свързани както с професионалните, така и с личните компетенции. Компанията развива и програми за ръководители, сред които "Академия Lidl-ство" и LiDER.

Те са насочени към лидерските умения, работата с хора, делегиране на задачи, обратна връзка и създаване на среда, в която служителите могат да участват активно и да развиват способностите си. Това има значение не само за хората, които се подготвят за следваща стъпка в кариерата си. Начинът, по който един ръководител поставя задачи, разрешава проблеми и разговаря с екипа си, влияе върху ежедневната работа на всички негови членове.

Инвестицията в умения не се ограничава и до служителите на компанията. Чрез образователния видеокаст "Уменията на 21 век" Лидл поставя нов стандарт в инвестицията в знание в обществото, а именно създавайки първи собствен образователен видеокаст. Над 3 милиона гледания имат 20-те епизода на видеокаста, който кани в студиото си водещи експерти и поставя във фокуса на вниманието теми като нагласата за развитие, критичното мислене и медийна грамотност, устойчивостта и управлението на стреса, асертивността и предприемчивостта.

Източник: Лидл България

Уменията на бъдещето не са абстрактни, напротив. Те са личните ни нагласи, които създават онази адаптивност към промените, която ни прави гъвкави, способни и възприемчиви. Като активен участник в обществения диалог, компанията инвестира в умения, насърчава знания и обуславя промените, които преобразяват пазара на труда.

Работата не свършва с края на работния ден

Отношението към служителите се проявява и в ситуации, които нямат пряка връзка с изпълнението на служебните задължения. Личните затруднения, семейните ангажименти и финансовите въпроси могат да се отразят на ежедневието на всеки човек. Затова някои работодатели разширяват подкрепата си отвъд традиционния пакет от възнаграждение и придобивки.

В Лидл България служителите и членовете на техните семейства могат да се възползват от безплатни и анонимни консултации по психологически, правни и финансови въпроси. Идеята е достъпът до професионална помощ да не зависи единствено от личните възможности за заплащане на такава услуга.

Източник: Лидл България

Компанията развива и политики за многообразие и приобщаване, включително работа по интеграцията на служители от трети страни. Подобни практики са част от по-голямото предизвикателство пред работодателите: да създават среда, в която хора с различен опит и произход могат да се включват пълноценно в работния процес.

Друг пример е доброволческата инициатива "Teamlidl: Каузата си заслужава", чрез която служителите могат да предлагат и осъществяват проекти с обществена значимост. Така участието в компанията може да се свърже и с дейности извън непосредствените професионални задачи.

Нито една от тези мерки сама по себе си не решава всички проблеми на работната среда. Значение има дали те са достъпни за служителите и дали се прилагат последователно, а не остават само част от официалните политики на работодателя.

Кариерата като път, който започва още в училище

Успешните професионалисти не се раждат такива или формират на работните си места. Правилните умения и нагласи, образованието и допълнителната квалификация, любопитството към възможностите, които предлага средата - практики, стажове и кариерни формати, често дават най-добрите резултати при избора на професия. Ето защо, Лидл България развива младежки програми, ориентирани към ученици и студенти, които търсят не просто лятна работа, а концепция за бъдещето си, в което ще влязат подготвени и научили уроците на екипността, уважението към времето на другите и ангажиментите в работната среда, приоритизирането, презентирането и проектната работа в международна среда. Компанията работи и извън собствената си организация, като чрез Lidl Career Up предлага на ученици и родители безплатни консултации и практически насоки за избора на образование и професия.

Източник: Лидл България

Колкото по-ясна представа имат младите хора за възможностите пред себе си, толкова по-информирано могат да направят избора си. За работодателите това е част от по-дългосрочния въпрос как се изграждат уменията, от които икономиката ще има нужда.

Какво показват международните оценки

Компанията е и първата и единствена в България с платинена акредитация от Investors in People — международен стандарт за оценка на управлението и развитието на служителите. През 2026 г. тя получава и златно отличие за "Работодател на годината - Търговия на дребно" и бронзова награда за развитие на умения от международните награди Stevie Awards for Great Employers. Зад този пробив на международна сцена стои сериозен одит на политиките в компанията и оценката на независимо експертно жури. Съизмерването с компании от световна величина вдига летвата и то в полза на хората.

Източник: Лидл България

Това важи и за седмата успешна сертификация от Top Employers Institute, която отреди място в призовия топ 3 на работодателите в страната на база постигнат общ резултат. Според данните на компанията резултатът ѝ е с 11,7% над средния за европейския сектор на търговията на дребно, с 9,6% над средния за сертифицираните работодатели в света и със 7,5% над средния за България. Зад числата отново стоят мащабни програми за благополучие на служителите и инвестиция в работна среда.

Преди малко повече от месец, Лидл България добави и приз за "Най-добър работодател" от Career Show |Awards, наред с отличия в още 4 категории.

Признанията идват след действията, а наградите са само повод за равносметка на постигнатото и поставяне на още по-високи цели. Ако се върнем към началото на текста, посланието в стила на компанията би звучало така: "Ние се грижим за хората, които се грижат за теб".