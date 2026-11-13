Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Концернът "Мерцедес-Бенц" обяви временно спиране на всички бъдещи инвестиции в своите германски предприятия. Компанията също така възнамерява да проучи по-подробно възможността за закриване на заводи и преместване на производството в чужбина. Причината за това са продължителните преговори с профсъюзите относно съкращаването на разходите: ръководството и представителите на работниците все още не са успели да постигнат споразумение, съобщи Ройтерс.

Европа

"Заедно взехме решение да спрем всички бъдещи инвестиции в германските обекти", заяви директорът по производството на "Мерцедес" Михаел Шибе в интервю, публикувано във вътрешната мрежа на компанията. Според директора по човешките ресурси Брита Зеегер, концернът сега е принуден да прецени подробно кои предприятия в Германия все още може да си позволи.

Ръководството изисква от служителите да работят повече часове за същата заплата. По-конкретно, обсъжда се удължаване на работната седмица от сегашните 35 часа. Освен това компанията иска да съкрати допълнителните плащания, включително коледните премии. Според оценките на "Мерцедес" разходите за един работен час в германските заводи могат да бъдат пет пъти по-високи, отколкото в предприятията в Източна Европа.

Шефът на "Мерцедес-Бенц": Германия се движи в грешна посока от 15 години
Виж още Шефът на "Мерцедес-Бенц": Германия се движи в грешна посока от 15 години

Ако не се стигне до споразумение за икономии, концернът може да затвори два свои завода в Германия - един завод за сглобяване на автомобили и един завод за производство на компоненти. Конкретните обекти все още не са посочени. "Мерцедес" обяснява необходимостта от съкращенията със спада в продажбите и печалбите, високите производствени разходи, американските мита и засилената конкуренция, преди всичко от страна на китайските автомобилни производители.

В края на октомври концернът обяви планове за съкращаване на допълнителни работни места в Германия в рамките на програма за намаляване на разходите, а по-късно понижи прогнозите си за приходите за 2026 г. Според последните данни на компанията рентабилността на продажбите през третото тримесечие е спаднала до 2,5%, в сравнение с 4,8% за същия период на миналата година. Като причини за спада концернът посочи срива на бизнеса си в Китай, където продажбите на "Мерцедес" само за тримесечието са спаднали с около една трета, както и разходите за разработване на нови продукти.

В рамките на дебата за по-висока производителност и по-ниски разходи за труд в Германия шефът на "Мерцедес-Бенц" Ола Келениус се стреми към дълбоки промени, писа в сряда на сайта си сп. "Шпигел". В момента по този въпрос се водят преговори с работническите профсъюзи на концерна. Освен това се водят колективни преговори в металургичната и електротехническата промишленост, към които е обвързана и компанията "Мерцедес-Бенц". "Не искаме половинчат компромис", заяви Келениус на събитие на в. "Зюддойче Цайтунг" в Берлин. Това не води до нищо. "Искаме реална промяна", казва Келениус.

"Мерцедес-Бенц" предлага по над 500 000 евро на служители, които напуснат доброволно
Виж още "Мерцедес-Бенц" предлага по над 500 000 евро на служители, които напуснат доброволно

Ако няма готовност за голяма крачка напред в тези преговори, тогава той вярва, че след десет години в Германия ще има значително по-малко индустриална дейност, отколкото днес. Ако Германия представлява 100 в индекса на разходите, тогава Унгария е 30, Румъния - 20, а Китай - между 20 и 10. Но дори и САЩ, които подобно на Германия са страна с високи разходи, според Келениус са на ниво 80. Целта на "Мерцедес-Бенц" не е да превърне Германия в Румъния или Унгария. Това е "глупост", казва Келениус. "Но от 100 на 80 е възможно".

Келениус се отнесе с отвореност към предложение на IG Metall в рамките на текущите колективни преговори, което предвижда предприятията да могат да разработват временни колективни споразумения, т.е. да се отклоняват от определени стандарти, ако в замяна на това инвестициите в продукти на бъдещето са свързани с обвързващи ангажименти за производствените обекти, работните места и обучението.

"Мерцедес-Бенц" вероятно е най-големият промишлен инвеститор в Германия, заяви Келениус.

„Мерцедес-Бенц“ планира да се изтегли от директните продажби в Германия
Виж още „Мерцедес-Бенц“ планира да се изтегли от директните продажби в Германия

Автомобилният производител се сблъска през последните години със спад в продажбите и срив в печалбите. Последваха програми за преструктуриране с цел намаляване на разходите. Наскоро "Мерцедес" инициира и дискусия относно работното време и разходите за труд в Германия. В писмо от управителния съвет се посочваше, че цената на работния час трябва да стане по-ниска. Най-прекият и най-справедливият начин е да се работи повече за същите пари. Вследствие на това избухнаха протести от страна на служителите, припомня "Шпигел".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео) Днес
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео)
37108
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум Лайф
Участник в американско риалити е задържан за убийство в Бодрум
4231
Цолов влиза във Формула 1! Българинът ще е резервен пилот на "Ред Бул" през 2027 г. Корнер
Цолов влиза във Формула 1! Българинът ще е резервен пилот на "Ред Бул" през 2027 г.
10085
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6524
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
10702
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4293
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости Trip
Новата врата към Антарктида: Най-южният хотел в света вече приема гости
1417
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1068
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
528
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
180