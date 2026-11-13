Ръководството на компанията изисква от служителите да работят повече часове за същата заплата

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Концернът "Мерцедес-Бенц" обяви временно спиране на всички бъдещи инвестиции в своите германски предприятия. Компанията също така възнамерява да проучи по-подробно възможността за закриване на заводи и преместване на производството в чужбина. Причината за това са продължителните преговори с профсъюзите относно съкращаването на разходите: ръководството и представителите на работниците все още не са успели да постигнат споразумение, съобщи Ройтерс.

"Заедно взехме решение да спрем всички бъдещи инвестиции в германските обекти", заяви директорът по производството на "Мерцедес" Михаел Шибе в интервю, публикувано във вътрешната мрежа на компанията. Според директора по човешките ресурси Брита Зеегер, концернът сега е принуден да прецени подробно кои предприятия в Германия все още може да си позволи.

Ръководството изисква от служителите да работят повече часове за същата заплата. По-конкретно, обсъжда се удължаване на работната седмица от сегашните 35 часа. Освен това компанията иска да съкрати допълнителните плащания, включително коледните премии. Според оценките на "Мерцедес" разходите за един работен час в германските заводи могат да бъдат пет пъти по-високи, отколкото в предприятията в Източна Европа.

Ако не се стигне до споразумение за икономии, концернът може да затвори два свои завода в Германия - един завод за сглобяване на автомобили и един завод за производство на компоненти. Конкретните обекти все още не са посочени. "Мерцедес" обяснява необходимостта от съкращенията със спада в продажбите и печалбите, високите производствени разходи, американските мита и засилената конкуренция, преди всичко от страна на китайските автомобилни производители.

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В края на октомври концернът обяви планове за съкращаване на допълнителни работни места в Германия в рамките на програма за намаляване на разходите, а по-късно понижи прогнозите си за приходите за 2026 г. Според последните данни на компанията рентабилността на продажбите през третото тримесечие е спаднала до 2,5%, в сравнение с 4,8% за същия период на миналата година. Като причини за спада концернът посочи срива на бизнеса си в Китай, където продажбите на "Мерцедес" само за тримесечието са спаднали с около една трета, както и разходите за разработване на нови продукти.

В рамките на дебата за по-висока производителност и по-ниски разходи за труд в Германия шефът на "Мерцедес-Бенц" Ола Келениус се стреми към дълбоки промени, писа в сряда на сайта си сп. "Шпигел". В момента по този въпрос се водят преговори с работническите профсъюзи на концерна. Освен това се водят колективни преговори в металургичната и електротехническата промишленост, към които е обвързана и компанията "Мерцедес-Бенц". "Не искаме половинчат компромис", заяви Келениус на събитие на в. "Зюддойче Цайтунг" в Берлин. Това не води до нищо. "Искаме реална промяна", казва Келениус.

Ако няма готовност за голяма крачка напред в тези преговори, тогава той вярва, че след десет години в Германия ще има значително по-малко индустриална дейност, отколкото днес. Ако Германия представлява 100 в индекса на разходите, тогава Унгария е 30, Румъния - 20, а Китай - между 20 и 10. Но дори и САЩ, които подобно на Германия са страна с високи разходи, според Келениус са на ниво 80. Целта на "Мерцедес-Бенц" не е да превърне Германия в Румъния или Унгария. Това е "глупост", казва Келениус. "Но от 100 на 80 е възможно".

Келениус се отнесе с отвореност към предложение на IG Metall в рамките на текущите колективни преговори, което предвижда предприятията да могат да разработват временни колективни споразумения, т.е. да се отклоняват от определени стандарти, ако в замяна на това инвестициите в продукти на бъдещето са свързани с обвързващи ангажименти за производствените обекти, работните места и обучението.

"Мерцедес-Бенц" вероятно е най-големият промишлен инвеститор в Германия, заяви Келениус.

Автомобилният производител се сблъска през последните години със спад в продажбите и срив в печалбите. Последваха програми за преструктуриране с цел намаляване на разходите. Наскоро "Мерцедес" инициира и дискусия относно работното време и разходите за труд в Германия. В писмо от управителния съвет се посочваше, че цената на работния час трябва да стане по-ниска. Най-прекият и най-справедливият начин е да се работи повече за същите пари. Вследствие на това избухнаха протести от страна на служителите, припомня "Шпигел".

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