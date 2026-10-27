Програмата обхваща около 27% от персонала на компанията в САЩ, Канада, Индия и Великобритания, докато разходите за центрове за данни и изчислителна мощност нарастват.

1057 Снимка: AP/БТА

"Майкрософт" обяви, че предлага на широк кръг свои служители финансови условия за доброволно напускане, докато се опитва да балансира между скъпото разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект и необходимостта от по-ефективно използване на капитала, съобщи CNBC.

Софтуерната компания въвежда нова програма за доброволно напускане за определени служители в САЩ, Канада, Индия и Великобритания, които са на ниво 70 или по-ниско в използваната от компанията вътрешна система за кариерни степени.Около 60 000 души имат право да се възползват от предложението, съобщава запознат с въпроса източник, пожелал анонимност заради вътрешния характер на информацията. Това представлява около 27% от общо 223 000 служители на "Майкрософт".

Компанията увеличава разходите си за центрове за данни, за да отговори на нарастващото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект. Тя предоставя облачни услуги на "Антропик" (Anthropic), "Оупън Ей Ай" (OpenAI) и редица други компании. През юли "Майкрософт" съобщи, че капиталовите ѝ разходи за тримесечието до края на септември се очаква да надхвърлят 50 млрд. долара. За същия период година по-рано капиталовите разходи и финансовият лизинг възлизаха на 34,9 млрд. долара.

Нарастващите инвестиции оказват натиск върху финансите на компанията. През април "Майкрософт" обяви за първи път програма за доброволно пенсиониране, от която можеха да се възползват около 7% от служителите ѝ в САЩ. През юли компанията съобщи и за планове да съкрати 4800 служители. "Предложението за доброволно напускане отразява важна част от начина, по който променяме подхода си към организационните промени: създаваме по-голяма гъвкавост и, когато е възможно, повече възможности служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път", пише Ейми Коулман, изпълнителен вицепрезидент и директор по човешките ресурси на "Майкрософт", в съобщение до служителите. "Това надгражда наученото от програмата за доброволно пенсиониране по-рано тази година."

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"Майкрософт" е в процес на преобразуване на бизнес модела си, като все повече се стреми да таксува клиентите си според реалното им използване на изкуствен интелект. Компанията предоставя инструменти с изкуствен интелект на програмисти, търговски екипи и служители във веригите за доставки и отчита осезаеми резултати от внедряването им.

Същевременно 51-годишният производител на операционната система "Уиндоус" (Windows) и офис пакета "Офис" (Office) се стреми да гарантира, че разполага с подходящите специалисти, за да се възползва от най-обещаващите нови възможности за растеж. Целта е трансформацията да се осъществи, без да се отслабва финансовото състояние на компанията. През второто тримесечие конкурентите в облачните услуги "Алфабет" (Alphabet) и "Амазон" (Amazon) отчетоха отрицателен свободен паричен поток. За същия период "Майкрософт" регистрира положителен свободен паричен поток от 19,64 млрд. долара, макар че той е с 23% по-нисък спрямо година по-рано.

Някои екипи в областта на маркетинга, продажбите и инженерните дейности са решили да не участват в новата програма за доброволно напускане, посочва източникът. Служителите трябва да решат дали да приемат предложението в началото на декември, а включилите се в програмата ще напуснат компанията на 31 декември.

През юли "Майкрософт" съобщи, че над 30% от служителите, които са имали право да се включат в предишната програма за доброволно пенсиониране, са приели предложението. Тя обаче е била достъпна за служители с кариерна степен 67 или по-ниска, достигаща до нивото старши директор. Новата инициатива обхваща и по-високи нива - до вицепрезидент, уточнява запознатият с плана източник. По думите му този път компанията не си е поставила конкретна цел за броя на служителите, които трябва да напуснат по програмата. Днес "Майкрософт" трябва да представи финансовите си резултати за третото тримесечие.

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