Това би означавало раздаване на акции за около 10,5 млрд. долара. Изявлението идва след обявения от „Антропик“ план да отдели 5% от акциите си за нов фонд в обществена полза.

671 Снимка: БТА/AP

Илон Мъск, ръководител на космическата компания "СпейсЕкс", обяви, че през следващата година ще даде по 1 своя акция в дружеството на всяко дете в САЩ, предаде CNBC.

Според документ, подаден до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ през август, Мъск притежава около 4,8 млрд. акции на "СпейсЕкс". Ако се включат и акциите, които все още не са придобити окончателно, както и опциите за закупуване на акции, броят им достига 6,4 млрд. Това представлява 48,4% дял от компанията, изчислен на базата на действителната му собственост и потенциалните придобивания.

По официални данни от преброяването на населението към 1 юли 2025 г. в САЩ е имало 72 млн. деца под 18-годишна възраст.

При цена на акциите на "СпейсЕкс" от 146,03 долара при затварянето на борсовата търговия в петък, раздаването на по 1 акция на всяко дете би струвало на Мъск около 10,5 млрд. долара.

"Това ще бъде първото от много подобни начинания", написа Мъск в социалната мрежа Екс, без да даде подробности как точно ще бъде организирано раздаването.

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Изявлението на Мъск идва непосредствено след като компанията за изкуствен интелект "Антропик" обяви намерението си да отдели 5% от акциите си за нов фонд в обществена полза. Делът може да нараства с увеличаването на оценката на компанията.

В отговор на публикация на "Антропик" в Екс в неделя Мъск написа: "Препоръчвам акциите да бъдат раздадени директно на обществеността", като добави, че именно това възнамерява да направи.

Планът на "Антропик" трябва да бъде одобрен от акционерите. Предвижда се фондът първоначално да получи 5% от акциите на компанията. По преценка на управителния съвет делът му може да се увеличава с още 2 процентни пункта при всяко нарастване с 50% на стойността на компанията над определена базова оценка, която все още не е оповестена.

Според "Антропик" средствата на фонда могат да бъдат използвани за значителни дарения, включително за традиционни организации с нестопанска цел или за директни плащания към определени групи от населението. Разглеждат се и по-амбициозни подходи за изследване и ограничаване на последиците от развитието на изкуствения интелект, включително изместването на работни места и загубата на заетост.

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