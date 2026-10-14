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Правителството на Португалия избра германската авиокомпания "Луфтханза" за стратегически партньор на националния превозвач ТАП Еър Португалия. Сделката предвижда продажба на 44,9% от акциите на авиокомпанията срещу 1,2 млрд. евро, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА

С избора на "Луфтханза" се прави още една стъпка към обединяването на европейския авиационен пазар. Процесът цели да укрепи по-малките национални превозвачи чрез включването им в по-големи групи, които разполагат с повече финансови и оперативни ресурси.

Очаква се натискът за подобни сделки да се засилва заради рязкото поскъпване на самолетното гориво след началото на войната в Иран. Според анализатори и представители на индустрията по-високите разходи ще затруднят по-слабите авиокомпании и ще ги подтикнат да търсят подкрепа от по-големи конкуренти.

Германският превозвач, който вече притежава "Остриън еърлайнс", "ИТА Еъруейз" и "Суис", спечели надпреварата срещу френско-нидерландската група "Ер Франс-Ка Ел Ем". И двете компании подадоха подобрени окончателни оферти в края на септември.

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Португалският премиер Луиш Монтенегро заяви, че предложението на "Луфтханза" е с 16% по-високо от това на конкурента. При избора правителството е взело предвид не само цената, но и плановете на кандидатите за развитието на ТАП, включително перспективите за разширяване на дейността и дългосрочната устойчивост на превозвача.

Главният изпълнителен директор на ТАП Луиш Родригеш посочи, че присъединяването към по-голяма авиационна група ще даде на компанията достъп до повече ресурси при по-изгодни условия.

Едно от основните предимства на ТАП са ценните ѝ слотове за излитане и кацане на летищата, които осигуряват връзки от Лисабон към Бразилия, португалоговорящите държави в Африка и САЩ. Тези маршрути имат значение за връзките с португалската диаспора, туризма и инвестициите.

Португалското правителство очаква новият партньор да разшири свързаността не само през основния хъб в Лисабон, но и през останалите летища в страната - в Порто и Фаро, както и на Азорските острови и Мадейра. Към юни т.г. ТАП разполагаше със 101 самолета и обслужваше 93 дестинации по света. От тях 52 в Европа, 16 - в Южна и Централна Америка, 14 - в Африка, и 11 - в Северна Америка. През първата половина на 2026 г. авиокомпанията е превозила рекордните 8,2 млн. пътници, което е увеличение с 4,2% на годишна база. Оперативните ѝ приходи са нараснали с 4,3% за същия период.

В рамките на приватизационната процедура 5% от акциите са предвидени за служителите на компанията. Португалската държава ще запази мажоритарен дял от 50,1%.

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