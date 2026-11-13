Това се е случило въпреки предишна забрана, глобите са по €35 000 евро

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи две имуществени санкции от по 35 000 евро на две големи търговски вериги за прилагане на вече забранени им нелоялни търговски практики. Това съобщиха от Комисията.

Нарушенията са за обявени промоции и са установени при проверки по сигнали на потребители и засягат разминаване между обещаното на клиента и реалните условия при покупка.

В единия случай опаковка пилешко месо е предложена на намалена цена от 3,04 евро, но на касата е таксувана по 4,34 евро. Така вместо обявеното намаление, при контролната покупка е начислена редовната цена, която е с 1,30 евро повече или близо 43 на сто над обозначената промоционална цена. По-ниската цена на етикета привлича вниманието и може да бъде решаваща за избора на стоката. Когато обаче тя не се прилага на касата, потребителят е подведен за действителната стойност на покупката и за обявеното ценово предимство, посочват от КЗП.

При другата верига рекламно предложение за нехранителна стока е популяризирано чрез хиляди брошури, но в проверения магазин са осигурени само две бройки от стоката. И двете са продадени още през първия ден на четиридневната кампания. През останалите дни потребителите са били привличани от рекламата, без да могат да закупят предложения продукт в този обект. Проверката установява съществено несъответствие между мащаба на рекламата и осигурените количества от две бройки. Не са представени доказателства за обективни причини за недостатъчната наличност, нито за осигурена равностойна стока на обявената цена.

И в двата случая спрямо търговците вече са действали влезли в сила заповеди на председателя на КЗП, забраняващи съответните нелоялни практики, но те продължават да се прилагат. За това са издадени и съответните наказателни постановления. Те подлежат на обжалване.

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КЗП напомня, че обявените намаления трябва да се прилагат при покупката, а рекламните предложения да бъдат съобразени с разумни наличности спрямо продължителността и мащаба на кампанията. Потребителите, които установят разлика между цената на етикета и начислената на касата, могат да подадат сигнал до Комисията, като приложат касова бележка и снимка на обявената цена.

На 9 ноември КЗП изпращи пореден сигнал до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) след извършена проверка в голяма търговска верига з а установени данни за прилагане на различни по размер търговски надценки при съпоставими хранителни продукти от една и съща продуктова категория, като разликите надвишават допустимия от закона праг от 10 на сто разлика, припомня БТА.

На 29 октомври КЗП, в рамките на свое редовно заседание, взе решение за налагане на санкции на две от големите търговски вериги за установени нелоялни търговски практики . Санкциите в общ размер на 75 000 евро са на три обекта от две търговски вериги, като всяка от глобите е в максималния допустим от закона размер.

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