Комисията проверява и практики при продажбата на продукти с обозначен български произход и влиянието на собствените марки върху местните производители.

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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство срещу още една голяма търговска верига в България. Паралелно с това регулаторът проверява за нелоялни практики при продажбата на стоки, обозначени като български, както и за проблеми, свързани със собствените марки на търговците. В момента комисията разследва 8 предполагаеми картелни споразумения, а пазарът на горива остава под постоянен мониторинг. Това съобщи Желю Бойчев от КЗК в предаването "Денят започва" по БНТ.

По повод наложените санкции на една от големите търговски вериги и последвалите обществени реакции Бойчев подчерта, че комисията не се ръководи от коментарите в публичното пространство, а от законовите си задължения. "Комисията за защита на конкуренцията не се влияе от реакциите, които са в обществените медии или в социалните мрежи. Ние гледаме да си свършим нашата работа така, както законодателят ни е възложил", заяви той.

По думите му КЗК се е самосезирала заради сериозни проблеми в отношенията между търговските вериги и българските производители и доставчици. Въпреки че производителите многократно са изразявали недоволство от практиките на големите търговци, официалните сигнали по тези въпроси са малко.

Бойчев коментира и размера на наложените глоби, като посочи, че те не са безпрецедентни в европейски мащаб. Той даде за пример практиката на полския регулатор, който е налагал значително по-високи санкции, потвърдени впоследствие от съда, както и действията на френския орган за защита на конкуренцията.

Представителят на КЗК припомни, че срещу същата търговска верига комисията е налагала санкции и преди. В края на 2016 г. е била постановена глоба от около 330 000 лева, потвърдена от Върховния административен съд през 2021 г. През 2025 г. регулаторът е наложил още 2 санкции на компанията, всяка в размер на 250 000 лева. По тях все още текат съдебни производства, в рамките на които се извършват финансово-икономически експертизи. Бойчев заяви, че комисията разполага с доказателства и аргументи за установените нарушения, но крайната оценка ще бъде на съда.

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Като един от основните проблеми в отношенията между търговците и доставчиците той посочи практиката на ежегодно договаряне на цените. Според него търговската верига изпраща всяка година до всички свои доставчици предложения за намаляване на цените, след което започва продължителен процес на преговори. "Всяка година компанията изпраща към всички свои доставчици предложение за подобрение, иначе, по друг начин казано, за намаляване на цената. Всяка година към всички доставчици. Това се случва. И започва един дълъг процес на договаряне. Колко процента ще свалят цените си за тази година? В момента, в който се постигне такъв тип съгласие, искам да кажа, че това се връща със задна дата от началото на годината", обясни Бойчев.

Той обърна внимание и на обратната ситуация - когато производителите настояват за увеличение на цените заради нарасналите си разходи, търговците могат да забавят или да затруднят договарянето. При разговори с представители на производствения сектор комисията е установила случаи, при които доставчици не са променяли цените си от години, въпреки че разходите им са се увеличили, а крайните цени на стоките в магазините са се променяли. "Тук е големият проблем, който ние видяхме още и в анализа, и в тези отношения. Не е справедливото разпределение на добавената стойност. И така се получава, че добавената стойност от производителя се премества към търговеца", посочи представителят на КЗК.

На въпрос дали подобни практики се разследват и при други големи вериги Бойчев потвърди, че е образувано производство срещу още една компания. Той не посочи името ѝ, като уточни, че информацията ще бъде оповестена на по-късен етап.

КЗК следи и разрастването на собствените марки на търговските вериги, които според комисията могат да създадат риск за позициите на българските производители, ако липсва достатъчен контрол. "Това е един много голям проблем и в Европа, който в момента се разработва много активно на европейското законодателство и регламенти по този проблем и който е в полезрението и в дейността на нашата комисия. Защото, когато си убиваме собственото производство и когато го унищожим, такъв ще бъде резултатът. Част от собствените марки, това, което вие казвате, има риск да постигнат това, ако бъдат оставени без контрол", коментира Бойчев.

Комисията проверява и случаи, при които стоки с чуждестранен произход се представят като български. Особено внимание се обръща на плодовете и зеленчуците, както и на други категории продукти, при които съществува възможност за заблуждаващо обозначаване на произхода.

Освен проверките в търговията на дребно КЗК работи по 8 производства за предполагаеми картелни споразумения. Бойчев акцентира и върху разследванията в сектора на горивата, където комисията вече е установила злоупотреба с господстващо положение. "За горивата имаме доказана злоупотреба с господстващо положение. Комисията е наложила най-голямата си глоба там - над 262 милиона лева. Доказана е злоупотреба с господстващо положение на пазара за съхранение на горива и на пазара за търговия на едро. Две нарушения има там", заяви той.

Бойчев подчерта, че пазарът на горива продължава да бъде обект на постоянно наблюдение от страна на антимонополния регулатор.

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