Общият пазарен дял на двете компании в сегмента на интелигентната домашна автоматизация ще остане под 15%, смята регулаторът

8133 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри придобиването на българската "Шелли Груп" и нейните дъщерни дружества от френската компания "Шнайдер Електрик Индъстрис". Регулаторът преценява, че сделката няма да ограничи съществено конкуренцията на пазара на продукти за интелигентна домашна автоматизация в България.

Двете компании имат припокриващи се дейности в този сегмент, но присъствието на "Шнайдер Електрик" на българския пазар е ограничено. След сделката общият пазарен дял на групите ще остане под 15%, а позициите им няма да променят съществено пазарната структура. Според КЗК придобиването няма да доведе до създаване или засилване на господстващо положение.

Комисията отчита и че потребителите разполагат с голям избор от продукти и могат да комбинират устройства на различни производители, без да зависят от един доставчик. На пазара има и други активни компании, а навлизането на нови участници и разширяването на дейността им не срещат съществени пречки.

"Шнайдер Електрик" е международна компания, която предлага технологии и решения за управление на енергията, автоматизация и интелигентни домове. В България дейността ѝ е насочена предимно към промишлени, търговски и инфраструктурни клиенти. "Шелли Груп" разработва и произвежда устройства за интелигентна домашна автоматизация, които предлага под марката "Шелли" (Shelly).

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Според КЗК обединяването на двете компании ще съчетае техните технологични и търговски възможности. Целта на сделката е да ускори разработването на нови продукти, да разшири използването на решения за интелигентен дом и управление на енергията и да подпомогне навлизането на нови географски пазари.

С решението си комисията заявява, че прилага правилата за защита на конкуренцията еднакво към българските компании и международните групи, като същевременно се стреми да осигурява предвидима среда за инвестиции в страната.

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