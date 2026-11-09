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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи общо 75,65 млн. евро санкции на "Кауфланд България" за 3 установени нарушения на правилата срещу нелоялните търговски практики при отношенията с български производители на хранителни продукти, съобщиха от регулатора.

Цените

Проверката е установила, че през 2026 г. търговската верига е използвала по-силната си позиция при договарянето с доставчици, като е поставяла условия в своя полза и в ущърб на производителите. За всяко от нарушенията е наложена отделна санкция.

Най-голямата глоба е в размер на 31,85 млн. евро. Тя е заради неправомерно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата на нейните доставчици.

Други 21,9 млн. евро са санкцията за изискване на намаления на доставните цени. Според КЗК "Кауфланд" се е възползвал от по-силната си позиция, така че договарянето да бъде преимуществено в полза на собствените му търговски интереси.

Третата санкция също е 21,9 млн. евро. Тя е за създаване на необосновани пречки пред доставчиците, когато те са поискали увеличение на цените. Според регулатора веригата е забавяла и удължавала преговорите недобросъвестно.

Размерът на всяка санкция е определен според тежестта и продължителността на нарушението, както и неблагоприятните последици за засегнатите доставчици. Глобите представляват съответно 2,2% и 1,58% от общия оборот на компанията за 2025 г. 

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В позиция до медиите от "Кауфланд България" отхвърлят изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции. "Компанията спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции", се посочва в съобщението.

Решението за санкциите е резултат от продължило около година и половина проучване на пазара на хранителни продукти. То започна през юни 2025 г. със секторен анализ на храните от първа необходимост, който обхвана цялата верига на доставки - от производителите до търговците на дребно.

В междинния си доклад от декември 2025 г. КЗК посочи като основен проблем силните позиции на големите търговски вериги и нарастващата зависимост на производителите от тях за реализацията на продукцията си. Затова регулаторът задълбочи проверките върху ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните условия между веригите и доставчиците.

Тогава комисията призова търговците и производителите към диалог и саморегулация, но предупреди, че при липса на промяна ще започне производства за нелоялни практики.

През май 2026 г. КЗК се самосезира и образува отделни производства срещу "Кауфланд България" и "Максима България", която управлява веригата "Т Маркет". При разследването срещу "Кауфланд" в продължение на повече от 5 месеца регулаторът е събирал информация от компанията и нейни доставчици, след което е анализирал доказателствата.

Сега КЗК постановява незабавно прекратяване на установените нарушения. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок. При неизпълнение на разпореждането законът предвижда санкция до 5% от среднодневния общ оборот на компанията за предходната финансова година за всеки ден забавяне.

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