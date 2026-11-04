965 Снимка: сп. Мениджър

Кристина Георгиева, вицепрезидент "Операции" и директор за България на "КолПойнт Ню Юръп" ЕАД, е "Мениджър на годината 2026". Президентът на Република България Илияна Йотова връчи отличието на тържествена церемония в Софийската опера и балет, с която завърши 19-ото издание на конкурса за висши мениджърски постижения.

Тазгодишното издание събра над 80 номинации в различните категории. Освен носителя на голямата награда, по време на церемонията бяха отличени компании и предприемачи за успешно развитие на нов бизнес, финансови резултати и управленски практики, бизнес трансформация, екипна работа и принос към развитието на регионите.

Церемонията беше открита от Деница Димитрова, управител на Мениджър Медия Груп, която направи аналогия между предизвикателствата в развитието на бизнеса и експедицията на Ернест Шакълтън до Антарктида през 1914 година. Той отплава с кораба Endurance, а целта му е да направи първото прекосяване на континента през Южния полюс. Но експедицията не стига до брега - корабът му засяда в ледовете и престоява там месеци наред. Притиснат от тях, накрая потъва.

Снимка: сп. Мениджър

"Представете си този момент. Години подготовка, огромни ресурси, една голяма цел — и изведнъж няма кораб, няма маршрут, няма никаква възможност да изпълниш първоначалния си план. Имаш 27 души, които разчитат на теб. Какво прави Шакълтън? Променя целта. Вече няма да прекосява Антарктида. Ще спаси хората. След почти две години на глад, лишения и невероятни изпитания, на 30 август 1916 година той се връща на остров Елефант и спасява останалите там членове на своя екипаж. Всеки един от тях. Знаете ли кое е най-интересното в цялата история? Шакълтън не постига целта, която си е поставил, когато тръгва. Не открива нов маршрут, не прекосява Антарктида и не изпълнява нито една от големите амбиции, които си е поставил. И в същото време, въпреки това, името му остава в историята като един от най-забележителните примери за лидерство", заяви Деница Димитрова.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Снимка: сп. Мениджър

"Конкурсът "Мениджър на годината" отличава изключителните управленски постижения. В годините той се превърна в барометър, който показва развитието на бизнес средата в България, усеща пулса на промяната и задава посоката на бъдещето на лидерството. Живеем в среда, в която технологиите променят цели индустрии, докато ние в бизнеса съумяваме през това време да променим собствените си организационни структури. В която знанието остарява, преди да успеем да го натрупаме, а конкурентните предимства, които сме приемали за дългосрочни, имат все по-кратък живот", заяви от сцената Александра Мирчева, издател на списание "Мениджър" и изпълнителен директор на VM Finance Group.

Снимка: сп. Мениджър

"Днес вече не е достатъчно да си добрият мениджър. Трябва да си лидер, защото добрият мениджър управлява. Но лидерът е този, който увлича, който има голямата привилегия първо да повярва в себе си, след това в екипа, който е създал, и след това в още много хора, за да се стигне до тази точка, в която не просто хората го следват и му вярват, а неговите идеи вече се припознават от екипа му. И този екип иска да надгражда, да става все по-добър, да нараства все повече, да ражда все повече и повече идеи", заяви президентът Илияна Йотова преди връчването на голямата награда.

"Изключително много се вълнувам. Признавам си, че и в най-смелите си мечти не съм си представяла, че ще стоя на тази сцена сред толкова впечатляващи лидери. Слушайки визитките на всеки един от тях, взех по нещо за себе си, и знам, че има още много какво да уча и много какво да надграждам. Преди почти 20 години станах част от компанията, когато все още бях студент в университета, и в нито един момент не съм си представяла, че ще стоя на тази сцена като лидер, управляващ нашата организация за цяла Европа", каза Кристина Георгиева.

Тя припомни, че когато е започнала работа в компанията, в ранните години на аутсорсинг индустрията, екипът е бил под 50 души. 20 години по-късно той вече е нараснал над 4400 служители само в България, Кол Пойнт Ню Юръп вече обслужва повече от 150 клиенти на над 40 езика.

"Нито един успех за нито един лидер не е възможен без един силен, мотивиран и вдъхновяващ екип, с който работи всеки ден. Благодаря на колегите, с които преоткриваме новите отговори в променящата се бизнес среда с новите технологии, за да бъдем успешни и да привличаме бизнес към България като една успешна дестинация, в която аутсорсинг индустрията се развива", заяви Кристина Георгиева.

Както всяка година, титлата "Мениджър на годината" беше определена след оценка извършена от Делойт България ЕООД, базирана на разработена от тях за конкурса методология.

Финалистите в "Мениджър на годината 2026" бяха Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на "БТЛ Индъстрийз" ЕАД; Владимир Николов, оперативен президент на "Фантастико груп" ООД; Кристина Георгиева, вицепрезидент "Операции" и директор за България на "КолПойнт Ню Юръп" ЕАД; Лазар Лазаров, генерален директор на "Ран 2007" ЕООД; Макс Баклаян, изпълнителен директор на "Тавекс" ЕООД; Мария Лазарова, управляващ директор на "Монделийз България" ООД; Николай Георгиев, прокурист на "Юнимастърс Лоджистикс" Ес Си Ес ЕООД; Тунио Зафер, главен изпълнителен директор на pCloud и Цветан Русимов, изпълнителен директор на "Империя Онлайн" ЕАД.

"Бизнес в първите 10 милиона"

Транспортната компания Логит спечели отличието в категория "Бизнес в първите 10 милиона". Петър Крилчев, изпълнителен директор на Visa България, връчи наградата на Нела Димитрова, главен счетоводител на компанията.

Снимка: сп. Мениджър

Тя отправи благодарности към основателите на компанията Тихомир Методиев и Павел Пенчев за постоянството, благодарение на което компанията се намира на нивото, на което е в момента.

Категорията е насочена към компании с приходи до 10 млн. евро. При оценяването се разглеждат финансовите им постижения, устойчивостта на бизнеса и прилаганите управленски практики.

"Бизнес трансформация"

Призът в категория "Бизнес трансформация" отиде при Обединена българска банка, а отличието прие Татяна Иванова, изпълнителен директор с ресор "Дигитализация, данни и операции" и член на Управителния съвет на Обединена българска банка. Наградата беше връчена от Рени Миткова Тодорова, председател на Съвета на директорите на EOS в България.

Снимка: сп. Мениджър

Финалисти в категорията бяха "Вестител БГ", "Консентрикс Сървисиз България", "Нестле България", "Обединена българска банка" и "Пейнетикс".

"Екип на годината"

Екипът на "УниКредит Булбанк" получи наградата в категория "Екип на годината". Наградата беше връчена на Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, от прокуриста на застрахователна компания "Аксиом" Калин Костов.

Снимка: сп. Мениджър

Близо 30 компании участваха в категорията, която оценява комуникацията, постигнатите резултати, психологическата сигурност, доверието и подкрепата между членовете на екипа.

До финалния етап достигнаха "КолПойнт Ню Юръп", "Монделийз България Продакшън", "Прогрес Софтуер", "Сименс Мобилити" и "УниКредит Булбанк".

Принос към развитието на регионите

Специалната награда за принос към развитието на регионите на името на проф. Лъчезар Цоцорков беше присъдена на "БТЛ Индъстрийз". Отличието връчи Роси Младенова, директор "Стратегическо развитие" във фондация "Лъчезар Цоцорков".

Снимка: сп. Мениджър

"Трогнат съм и безкрайно изненадан от тази награда. Благодаря и вярвам, че тя ще накара още много хора и много колеги да следват темпото, което ние имаме, и да следват посоката, в която ние се движим. Надявам се, че това ще е едно ново начало, което да зарази още повече хора", каза Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на "БТЛ Индъстрийз" ЕАД.

Dir.bg е медиен партньор на събитието.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.