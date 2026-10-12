Най-авторитетният конкурс за висши мениджърски постижения в България навлиза в решаващата си фаза, победителите ще бъдат обявени на 3 ноември на тържествена церемония в Софийската опера и балет.

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Кои са лидерите, които задават посоката на развитие на бизнеса в България? Кои компании успяват да превърнат промяната в конкурентно предимство и кои екипи доказват, че успехът е резултат от общи усилия, доверие и споделена визия?

Отговорите на тези въпроси са в центъра на тазгодишното издание на "Мениджър на годината" - конкурса, който отличава постиженията в управлението, стратегическото мислене и устойчивото развитие на бизнеса.

Надпреварата вече е в своя заключителен етап, а финалистите са определени в три категории - "Мениджър на годината", "Бизнес трансформация" и "Екип на годината".

В останалите две категории - "Бизнес в първите 10 милиона" и "Най-добър нов бизнес", не се излъчват финалисти, а победителите се определят директно и ще бъдат обявени по време на церемонията.

На 3 ноември сцената на Софийската опера и балет ще събере представители на българския бизнес, за да отличи онези, чиито решения, идеи и постижения оставят трайна следа в развитието на икономиката.

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Финалисти в категория "Мениджър на годината"

В основната категория на конкурса се оценяват лидерите, които носят най-високата управленска отговорност в своите организации. Това са изпълнителни директори, управители и председатели на ръководни органи на водещи компании в България, които определят стратегическата им посока, вземат ключови решения и управляват тяхното развитие.

За голямото отличие през 2026 г. се състезават десетима мениджъри, представляващи различни сектори на икономиката.

Веселин Каравасилев

Изпълнителен директор, BTL Industries

Веселин Каравасилев има над 20 години опит в BTL Industries, преминавайки през ключови функции в производствената организация до позицията изпълнителен директор. Днес той ръководи един от най-големите производствени и развойни центрове на BTL в света с над 850 служители, 8 производства и 30 отдела.

Владимир Николов

Управител и оперативен президент, "Фантастико Груп"

Професионалното му развитие преминава през почти всички нива на йерархията в семейната компания. В момента ръководи екип от над 3700 професионалисти. Председател е на Управителния съвет на програмата "Фантастико до теб", член е на настоятелствата на Нов български университет и Националната спортна академия.

Кристина Георгиева

Вицепрезидент "Операции" и директор за България, "КолПойнт Ню Юръп" ЕАД

С над 19 години опит в сферата на дигиталните решения и бизнес услугите Кристина Георгиева ръководи екип от над 5000 професионалисти и операциите на 50 глобални бранда в Европа, отговаряйки за дейността на TELUS Digital в България, Ирландия, Франция и Турция.

Лазар Лазаров

Генерален директор, "Ран 2007" ЕООД

Лазар Лазаров е създател на Mr. Almond и визионер с над 25 години опит. От сергия на пазара до бранд за ядки и здравословни храни той развива бизнес с фокус върху прогреса, устойчивостта и общността. Вярва, че успехът се гради с доверие и лична отговорност.

Макс Баклаян

Изпълнителен директор, "Тавекс" ЕООД

Макс Баклаян е основател на Tavex България и финансов експерт с фокус върху инвестиционното злато, глобалните пазари и личните финанси. Неговата мисия е да помага на хората да разбират парите по-добре и да запазват стойността на спестяванията си.

Мария Лазарова

Управляващ директор, "Монделийз България"

Мария Лазарова е управляващ директор на "Монделийз България" с над 20 години опит в компанията. Преминала през ключови търговски роли в региона, тя ръководи екипа с фокус върху развитието на хората и постигането на изключителни резултати чрез решителност и стремеж към успех.

Николай Георгиев

Прокурист, "Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД

Ръководи оперативното управление, развитието на бизнеса и дигиталната трансформация на компанията. Вярва, че устойчивият растеж се постига чрез силни екипи, технологии и последователно лидерство.

Доц. д-р Николай Стоилов, дм

Изпълнителен директор, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД

Доц. д-р Николай Стоилов, дм, е изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД - София, и специалист по ревматология. Завършил е Медицинския университет - София, има магистратури по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Оценка на здравни технологии с фармакоикономика". Защитил е дисертация на тема "Антифосфолипиден синдром и атеросклероза".

Тунио Зафер

Главен изпълнителен директор, "пиКлауд" ЕООД (pCloud)

Тунио Зафер е от хората, които не просто създават компании - те запалват искрата в хората около себе си. Не спира да учи, да експериментира и да търси по-добрия начин. Преди 14 години основава pCloud, а днес, с почти същия екип до себе си, продължава да доказва, че най-големият капитал са хората и доверието.

Цветан Русимов

Изпълнителен директор, "Империя Онлайн" ЕАД

Цветан Русимов е сериен предприемач и професионалист в гейминг индустрията с 25 години управленски опит. Член е на борда на клъстера CreaTech. Заема позицията оперативен директор в "Империя Онлайн" от 2008 г., а от 2023 г. е и изпълнителен директор. Има богат опит в бизнес развитието, създаването на продукти и изграждането на технологични екипи.

Финалисти в категория "Бизнес трансформация"

Способността да се променяш навреме е едно от най-ценните конкурентни предимства в съвременната бизнес среда. Категорията "Бизнес трансформация" поставя във фокуса успешно реализираните промени, които дават нов тласък на развитието на компаниите.

Отличието е насочено към организации, осъществили значими проекти в периода 2025-2026 г. - от въвеждането на нови бизнес модели и оптимизацията на оперативните процеси до дигитализация, нови възможности за финансиране и инвестиции в устойчиво развитие.

Ключово условие е трансформационният проект да бъде приключил и да има конкретни резултати за бизнеса.

Вестител

"Вестител БГ" е доставчик на висококачествени телекомуникационни услуги и свързаност в България, Гърция и региона. Компанията обслужва големи международни оператори и бизнес клиенти и развива оптична телекомуникационна мрежа, LoRaWAN инфраструктура, IoT решения и wholesale продукти.

Консентрикс Сървисиз България

Concentrix е глобален лидер в технологиите и бизнес услугите, който подпомага водещи световни компании с интегрирани решения, съчетаващи иновации, данни, експертиза и изкуствен интелект. Компанията е доверен партньор за дигитална трансформация и устойчив бизнес растеж.

Нестле България

"Нестле България" е част от най-голямата компания за храни и напитки в света и повече от 30 години е сред водещите международни работодатели и бизнеси на българския пазар.

Компанията управлява портфолио от утвърдени марки в категориите кафе, кулинарни продукти, зърнени закуски, шоколадови продукти, храна за домашни любимци, детско хранене и хранителни добавки.

Дейността ѝ се отличава с устойчив бизнес модел и ясен фокус върху здравословния начин на живот, балансираното хранене и успешното прилагане на глобална стратегия за иновации, дигитализация и създаване на споделена стойност. Чрез силни, ангажирани екипи и последователни трансформационни инициативи компанията допринася активно за развитието на местната икономика и утвърждаването на модерна корпоративна култура в България.

Обединена българска банка

ОББ е една от водещите банки в България и част от белгийската KBC Group. Банката развива цялостна екосистема от финансови и нефинансови решения за индивидуални и бизнес клиенти, като интегрира банкиране, застраховане и дигитални услуги в единно потребителско преживяване.

Чрез иновативни технологии, мобилно и онлайн банкиране от ново поколение и фокус върху персонализираните клиентски нужди ОББ предлага лесен и сигурен достъп до услуги, които улесняват ежедневието и подпомагат устойчивото развитие на клиентите и обществото.

Пейнетикс

Paynetics е лицензирана от Българската народна банка институция за електронни пари (EMI) с паспорт за дейност в целия Европейски съюз и Великобритания. Компанията предлага пълен набор от платежни услуги, издаване на карти, IBAN сметки, BIN спонсорство, процесинг, acquiring и embedded finance за финтех компании, търговци и платформи.

Финалисти в категория "Екип на годината"

Зад всяко значимо бизнес постижение стоят хора, които умеят да работят заедно, да споделят знания и да превръщат индивидуалните си умения в колективен резултат. Именно тази сила на сътрудничеството е в основата на категорията "Екип на годината".

При оценяването "Делойт" разглежда не само поставените цели и постигнатите резултати, но и качеството на комуникацията, лидерството, взаимното доверие, психологическата сигурност и подкрепата между членовете на екипа.

Особено внимание се отделя на взаимодействието между различните звена в организацията, обмена на знания и способността на хората да работят като едно цяло.

КолПойнт Ню Юръп ЕАД

TELUS Digital Bulgaria е най-големият работодател в сферата на Customer Experience услугите в България с над 4000 служители в офисите си. Компанията предлага богато портфолио от дигитални услуги от ново поколение, AI решения и автоматизация, услуги за клиентско изживяване и други иновативни бизнес решения.

Монделийз България Продакшън ООД

Фабриката на "Монделийз" в Своге е сред най-модерните шоколадови производства на компанията в световен мащаб. Пилотен център за нови продукти и процеси, тя изнася продукция в над 30 държави и е основен работодател в региона с над 400 служители. В нея се произвеждат любими местни марки като "Морени", "Своге" и "Сушард", както и глобални марки като Milka, Cadbury и други.

Прогрес Софтуер ЕАД

Progress Software е глобална софтуерна компания, която създава продукти за дигитални преживявания и инфраструктура с изкуствен интелект, използвани от стотици водещи компании и милиони разработчици по света. В София се намира един от най-големите офиси на компанията с екипи с ключово значение за бизнеса.

Сименс Мобилити

Siemens Mobility, част от Siemens Mobility AG, е лидер в решенията за железопътен и градски транспорт. В България компанията реализира проекти за изграждане и модернизация на метро, включително третата линия на софийското метро, съвременна железопътна инфраструктура, доставка и поддръжка на модерен, енергийно ефективен железопътен подвижен състав.

УниКредит Булбанк АД

УниКредит Булбанк е безапелационен номер едно в корпоративното банкиране и водещ партньор на домакинствата и физическите лица. В тази роля екипът, реализирал приемането на еврото, превърна този проект в кауза - не просто да осъществи успешна конверсия, а да помогне на обществото да премине уверено, спокойно и с доверие през историческата промяна.

Лидерство, промяна и екипен дух - успехът има много измерения

Финалистите в тазгодишното издание на "Мениджър на годината" показват, че успешният бизнес се гради не само върху силна стратегия, но и върху смелостта да вземаш решения, готовността да се променяш и способността да обединяваш хора около обща цел.

На 3 ноември ще станат ясни имената на победителите във всички пет категории. На 29 ноември от 16:00 часа за поредна година ще излъчим документален филм по bTV с най-важните моменти от конкурса.

Гледайте видеото с финалистите в категория "Мениджър на годината 2026" в YouTube - тук.

Dir.bg е медиен партньор на събитието

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.