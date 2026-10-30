Вижте и кои са финалистите в конкурса "Мениджър на годината 2026"

62 Източник: Сп. Мениджър

Китай — между амбицията за растеж и технологична доминация и стремежа към контрол, между нарастващото богатство и границите на свободата. Докато ЕС се опитва да балансира търговските взаимоотношения с Китай, България го припознава като стратегически инвеститор. Новият брой на списание "Мениджър" със световнопризнатия експерт по Китай Диана Шойлева, основател на Enodo Economics, разглежда противоречията на китайския модел и търговските ходове на Пекин, чиито последици достигат до всяка икономика.

Геополитическата несигурност поставя остри въпроси и пред България. В "Политиката на празния стол" е направен анализ на мястото на страната ни в сложната среда за сигурност. Бизнесът представя как ескалацията на военния конфликт в Черно море ще се отрази на компаниите и икономиката. А отвъд Атлантика "Мениджър" проследява битката за междинните избори в САЩ, които могат да пренаредят политическия пейзаж.

Как се отстоява дългосрочна визия във волатилна среда? Вижте кои са финалистите за "Мениджър на годината 2026". Томи Вер Елст, генерален директор на Sensata Technologies за България, споделя защо увереността никога не бива да прераства в самодоволство и какви са перспективите пред европейския автомобилен сектор.

Още в броя: защо франчайзът отново изглежда като система за бъдещето и как организационните слепи петна карат умните хора да грешат заедно. За финал - във вселените на великите филмови франчайзи — историите, с които Холивуд печели публика, изгражда империи и превръща въображението в бизнес.

Търсете новия брой на списание "Мениджър" в разпространителската мрежа в цялата страна, на manager.bg/списание и на zinzin.bg.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.