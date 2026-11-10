От малкия родопски град са излезли килими за Бъкингамския дворец и исторически европейски резиденции. Днес недостигът на майстори застрашава бъдещето на производството, а дарителска инициатива се опитва да осигури обучението на ново поколение тъкачки

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В Костандово, малък град край Велинград, се изработват килими за едни от най-известните исторически сгради в Европа. Сред клиентите на местното предприятие през годините са британският кралски двор, замъци във Великобритания и институции, които се грижат за опазването на културното наследство.

Въпреки международното признание бъдещето на производството остава несигурно. Причината е недостигът на квалифицирани тъкачки и трудността да бъдат обучени нови хора.

Според данните, предоставени от организаторите на дарителска кампания в подкрепа на занаята, през 2000 г. в Костандово са работили около 60 тъкачки. Днес те са едва 15.

Проблемът не е нов. Още през 2022 г. собствениците на предприятието предупреждават, че въпреки интереса към продукцията не могат да изпълняват всички поръчки заради липсата на работници. Четири години по-късно необходимостта от приемственост остава определяща за оцеляването на производството.

Българската следа в европейските дворци

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Зад работилницата в Костандово стои семейство Парпулови. Нино Парпулов и децата му Тодор и Надя развиват производството и постепенно го насочват към възстановяването на исторически килими по оригинални образци.

Сред най-известните им проекти са изделия за британските кралски резиденции, включително Бъкингамския дворец и Osborne House, лятната резиденция на кралица Виктория. Семейството е работило и по възстановки на френски исторически килими, свързани с Версай и епохата на Наполеон.

Изработката на подобни изделия изисква значително повече от владеене на основните тъкачески техники. Необходимо е да бъдат пресъздадени сложни орнаменти, цветови нюанси и исторически десени, понякога по образци на няколкостотин години.

Работата започва далеч преди първия възел. Проучват се оригиналните модели, подготвят се цветовете и се изчислява плътността на тъкането. При особено сложните поръчки само разработването на проекта може да отнеме месеци.

В интервю за БНТ Нино Парпулов разказва как при работата с британската организация National Trust от Костандово получават мостри от оригиналните килими, по които трябва да възпроизведат точните цветове и структура. След това изработените образци се изпращат за одобрение във Великобритания.

Така местното предприятие се превръща в част от процеса по съхраняване на европейското културно наследство.

Защо поръчките не са достатъчни

Проблемът с недостига на работници се задълбочава от продължителното обучение, необходимо за овладяването на занаята.

Според представители на предприятието са нужни около три години, за да може нова тъкачка да започне самостоятелно да работи по сложните исторически десени. През това време тя трябва да се обучава непосредствено от опитните майсторки.

За малко производство подобен период представлява сериозен финансов ангажимент. Необходимо е да се осигурят средства за възнаграждения и обучение, преди новите работници да могат да се включат пълноценно в изпълнението на поръчките.

Още през 2021 г. семейството поставя този проблем публично. Тогава Нино Парпулов обяснява пред Forbes България, че в района има млади жени, които проявяват интерес към занаята, но предприятието не разполага с необходимите средства да финансира продължителната им подготовка.

Съществуващите програми за квалификация трудно отговарят на спецификата на производството, при което обучението може да продължи няколко години.

През 2025 г. семейството отново търси подкрепа за подготовката на нови работници. Междувременно част от опитните тъкачки достигат пенсионна възраст, а времето за предаване на знанията им намалява.

Това поставя под въпрос бъдещето на дейност, която е намерила пазар извън България, но все по-трудно осигурява необходимите специалисти.

Дарителска кампания ще подпомага обучението на нови тъкачки

В опит да бъде преодолян недостигът на кадри Лайънс клуб София Витоша започва дарителска кампания за подкрепа на обучението на нови тъкачки в Костандово.

Инициативата предвижда набиране на средства, с които да се подпомогне подготовката на жени, желаещи да усвоят занаята и да се включат в местното производство.

Освен съхраняването на традиционните техники, кампанията има за цел да подкрепи заетостта в района и да създаде условия за предаване на професионалните умения между поколенията.

Въпросът е особено важен за производства като това в Костандово, където натрупаният опит е пряко свързан с качеството на крайния продукт. Загубата на квалифицирани майстори би означавала и загуба на знания, за чието възстановяване са необходими години.

Как може да бъде подкрепена кампанията

Лайънс клуб София Витоша набира дарения за финансиране на обучението на нови тъкачки.

Средства могат да бъдат преведени по следната банкова сметка:

Банка: Централна кооперативна банка АД

IBAN: BG14CECB979010E6973100

BIC: CECBBGSF

Титуляр: Лайънс клуб София Витоша

Основание: Дарение - Кауза Костандово / Занаят

От работилницата в Костандово продължават да излизат изделия, предназначени за исторически интериори и международни клиенти. Дали производството ще успее да се запази през следващите години, ще зависи до голяма степен от възможността да бъдат обучени хората, които да поемат работата на сегашните майсторки.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.