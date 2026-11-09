Веригата отхвърля обвиненията за нелоялни практики и ще оспорва санкцията от 75,65 млн. евро.

20457 Снимка: БТА

"Кауфланд България" отхвърля обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и наложените от регулатора глоби за общо 75,65 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители на храни. Компанията определя санкцията като необоснована и несъразмерна спрямо европейската практика и заявява, че ще защити правата си пред компетентните български и европейски институции като в същото време предупреждава, че може да преразгледа инвестициите си в България.

В позиция до медиите от веригата посочват, че спазват стриктно националното и европейското законодателство и ще използват всички законови средства, за да оспорят решението. "Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика", заявяват от компанията.

В подкрепа на позицията си "Кауфланд" цитира данни на Европейската комисия, според които общата стойност на всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022-2024 г. е 41,9 млн. евро при 754 случая. Според веригата налагането на единична санкция в размер на 75,65 млн. евро пренебрегва европейските стандарти за пропорционалност.

Компанията предупреждава, че решението на КЗК може да доведе до преразглеждане на инвестиционните ѝ планове в България. Сред тях са планирани вложения от 200 млн. евро през следващите 3 години. От веригата възнамеряват да препоръчат и на компанията майка "Шварц Груп" да преосмисли инвестиционните си намерения за страната.

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От "Кауфланд" посочват още, че от навлизането си на българския пазар са създали добавена стойност за близо 14 млрд. евро и осигуряват заетост на над 8500 души. Компанията заявява, че ще продължи да предлага достъпни и качествени продукти и да поддържа партньорствата си с местните производители. Оттам подчертават и значението, което отдават на принципите на правовата държава.

По-рано днес антимонополният регулатор съобщи, че е наложил на "Кауфланд България" общо 75 653 706 евро санкции след проверка на отношенията на веригата с български доставчици на хранителни продукти. Според КЗК през 2026 г. са извършени 3 нарушения на правилата срещу нелоялните търговски практики.

Първото е свързано с искания към доставчиците да намаляват цените на продуктите си. Регулаторът смята, че веригата се е възползвала от по-силната си позиция при договарянето. За това нарушение е наложена санкция от 21,9 млн. евро.

Втората глоба, в размер на 31,85 млн. евро, е заради недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата на доставчиците.

Третото нарушение, санкционирано с още 21,9 млн. евро, се отнася до създаване на необосновани пречки и забавяне на преговорите, когато производителите са поискали увеличение на доставните цени.

КЗК разпореди установените практики да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София-област в 14-дневен срок.

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