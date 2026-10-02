Енергийният министър призова на форум на БФИЕК за предвидим и технологично неутрален преход, който да съчетава климатичните цели с конкурентоспособността

263 Снимка: Министерство на енергетиката

Постоянният диалог между държавата и бизнеса е необходим, за да може българската индустрия да инвестира в нови технологии, да намалява енергийните си разходи и да декарбонизира производството си, без да губи конкурентоспособността си. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в поздравителното си обръщение към Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) по повод 20-годишнината на организацията.

По думите й Министерството на енергетиката ще продължи да търси работещи решения съвместно с бизнеса. Тя отбеляза, че пред Европа стоят едновременно няколко задачи - да намали енергийните си зависимости, да развива чисти технологии и да осигури цени на енергията, които позволяват на индустрията да инвестира и да разширява производството си.

Петрова подчерта ролята на БФИЕК в дебата за развитието на българската енергетика и условията, при които индустрията може да произвежда и да остане конкурентоспособна. Според нея този диалог става още по-важен на фона на промените в европейската икономика.

Енергийният министър посочи като важни ориентири доклада на Марио Драги и Европейския компас за конкурентоспособност. В тях иновациите, енергийната сигурност и декарбонизацията са разгледани като взаимно свързани елементи от конкурентоспособността на европейската икономика.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Петрова припомни, че България е сред първите държави в ЕС, въвели механизъм за подкрепа на енергоемките предприятия заради силната волатилност на енергийните цени. Паралелно с това продължават инвестициите в енергийна сигурност и диверсифициране на енергийните доставки за домакинствата и бизнеса.

Според министъра реализацията на подобни проекти изисква по-тясно взаимодействие между държавата, бизнеса, финансовите институции и технологичните компании. Наред с това е необходима и регулаторна среда, която да отговаря на новите модели на собственост, финансиране и управление.

Петрова потвърди подкрепата на България за декарбонизацията и инвестициите в чисти технологии, но подчерта, че европейските правила трябва да отчитат спецификите на отделните държави - техните ресурси, индустриална структура и социално-икономически условия.

"Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален и достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната и икономическата сигурност", заяви енергийният министър.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.