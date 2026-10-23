Новите средства идват в момент, когато обединената компания планира икономии от 6 млрд. долара за 3 години, натоварена с дълг от близо 80 млрд. долара.

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Илон Мъск е инвестирал около 1 млрд. долара в медийната компания "Скайденс", съобщи CNBC, позовавайки се на запознат с въпроса източник, пожелал анонимност. Финансовата инжекция идва в момент, когато компанията се стреми да намали разходите си. На 6 октомври "Парамаунт" приключи придобиването на "Уорнър Брос Дискавъри", като обединената структура получи името "Скайденс".

Съпредседателите на компанията Дейвид Елисън и Инон Крайц трябва да интегрират дейността на 2 от големите холивудски филмови студиа - "Парамаунт" и "Уорнър Брос", както и на стрийминг платформите "Парамаунт+" и HBO Макс. Обединението обхваща също редица корпоративни функции, които обслужват портфейл от телевизионни канали и 2 новинарски подразделения. "Скайденс" очаква да постигне икономии от 6 млрд. долара в рамките на 3 години. В същото време компанията трябва да се справи с дългови задължения в размер на близо 80 млрд. долара.

Според изданието "Семафор", което първо съобщи за инвестицията в четвъртък, вложението на Мъск е част от по-широка кампания на "Скайденс" за привличане на капиталови инвестиции. Акциите на "Скайденс" поевтиняха с около 1% в четвъртък.

Бащата на Дейвид Елисън - Лари Елисън, съосновател на технологичната компания "Оракъл", има предишни бизнес отношения с Мъск. През 2022 г. той инвестира 1 млрд. долара в сделката на Мъск за придобиване на социалната мрежа Туитър, която впоследствие беше преименувана на Екс. Лари Елисън инвестира и в производителя на електромобили "Тесла" през 2018 г., като по-късно стана член на борда на директорите на компанията. Освен това той лично гарантира над 40 млрд. долара от капиталовото финансиране в офертата на "Парамаунт" за придобиването на "Уорнър Брос Дискавъри".

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