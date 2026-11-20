Главболгарстрой пое ангажимент пред гръцкия министър на околната среда и енергетиката за ускорено завършване на последното ключово трасе на АМ "Струма"
Председателят на УС Калин Пешов заяви пред Ставрос Папаставру готовността на компанията да мобилизира необходимия ресурс за изпълнението на сложния трансграничен участък
В изказването си преди официалния старт на седмата министерска среща на P-TEC председателят на УС на "Главболгарстрой" Калин Пешов потвърди поетия пред министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру ангажимент за ускорено завършване на сложния трансграничен участък на АМ "Струма". За изпълнението му "Главболгарстрой" е мобилизирала необходимия технически и експертен капацитет, специализирана строителна техника и висококвалифицирани екипи, за да осигури качественото и предсрочно изпълнение на обекта.
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Главболгарстрой пое ангажимент за ускорено завършване на последното ключово трасе на АМ "Струма"
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