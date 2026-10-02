Бе подчертана и необходимостта от общ европейски подход спрямо регулациите за реализирането на такъв тип проекти

9007 Снимки: Иван Миладинов

Надеждното производство и снабдяване с енергия се превръщат във все по-важен стратегически фактор на фона на нарастващото търсене на електроенергия, стимулирано и от бързото развитие на изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни. В този контекст малките модулни реактори (ММР) имат потенциал да преминат от перспективна ядрена технология към реални инвестиционни проекти със значими ползи за икономиката и обществото.

Този акцент постави главният изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг" Емил Ангелов по време на дискусията "Нужди и предизвикателства пред проектите за малки модулни реактори", част от Петата международна ядрена конференция в София. В рамките на форума представители на енергийния сектор и академичните среди обсъдиха възможностите и предизвикателствата пред развитието на нови ядрени мощности в България.

"Често определяме като нова технологията на малките модулни реактори. Всъщност концепцията е позната повече от половин век и вече има доказани приложения в отбранителния сектор - във военноморския и граждански флот, както и за захранване на различни военни обекти", посочи Ангелов.

По думите му успешното внедряване на технологията зависи от съчетаването на няколко ключови условия - наличие на инвестиционен интерес, ефективна регулаторна рамка и необходимите разрешения, както и високо обществено доверие.

Важна предпоставка за реализацията на подобни проекти е и ясната и прозрачна комуникация с обществото относно потенциалните ползи от технологията. Сред основните теми са влиянието върху цената на електроенергията, сигурността на снабдяването и възможностите за възвръщаемост на направените инвестиции.

Ангелов подчерта и необходимостта от по-хармонизиран европейски подход към регулирането на проектите за малки модулни реактори. Според него общата регулаторна рамка би могла да ограничи рисковете и да разшири потенциалния пазар за технологията.

Бързото развитие на инфраструктурата, свързана с изкуствения интелект, е сред факторите, които могат да ускорят търсенето на нови източници на надеждна електроенергия. Центровете за данни изискват постоянно и сигурно електрозахранване, което поставя ядрената енергетика, включително малките модулни реактори, сред потенциалните решения за осигуряване на дългосрочни енергийни доставки.

В България вече се предприемат стъпки в тази посока. В края на 2025 г. технологичната компания "Блу Бърд Енерджи", чиито акционери са "Главболгарстрой" и "Асарел-Медет", и полската SGE обявиха сътрудничество за създаването на съвместно предприятие с фокус върху изграждането на малки модулни реактори по технологията BWRX-300 на GE Vernova Hitachi.

Енергийни експерти и академични представителите обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред развиването на технологията у нас. Снимки: Иван Миладинов

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