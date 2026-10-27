От газовата свързаност до ядрените технологии - реализацията на ключови енергийни проекти изисква дългосрочна визия, инженерна експертиза и устойчив инвестиционен модел

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Реализацията на стратегически енергийни проекти, развитието на ядрената енергетика и изграждането на надеждна инфраструктура бяха сред водещите теми в енергиен диалог в седмото издание на Софийския икономически форум. В разговора за бъдещето на енергийния сектор и посоката на развитие участие взеха министърът на енергетиката Ива Петрова; изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Равначки, председателят на Българския атомен форум Богомил Манчев, директорът на Европейската инициатива за енергийна сигурност за Германия Сабрина Шулц; почетният президент на Euromines Марк Раховидес и председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" Калин Пешов.

Форумът бе открит от президента на Делфи икономически форум Симеон Цомокос и министър-председателят Румен Радев, като в него се включиха водещи политически лидери, дипломати, представители на международни организации и бизнеса, които обсъдиха ключови геополитически и икономически предизвикателства пред Югоизточна Европа.

Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че България може да използва пълноценно стратегическото си географско положение и да се утвърди като пресечна точка на транспортни коридори, които предоставят на Европа алтернативни маршрути.

Предсрочното приключване на строителството на Вертикален газов коридор бе фокус в енергийния панел и откроен от министър Петрова. По думите ѝ, развитието на газовата свързаност позволява на държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа да разполагат с алтернативни маршрути за доставки. В този контекст Петрова отбеляза, че изпълнителят е приключил строителните дейности преди крайния срок, въпреки че реализацията му е била сериозно предизвикателство.

Председателят на УС на Главболгарстрой (вляво) сподели детайли за строителния процес на големи енергийни проекти

Председателят на УС на "Главболгарстрой", компанията изпълнител на проекта, разказа за предизвикателствата, съпътствали изпълнението като по думите му, реализацията на подобен инфраструктурен проект започва много преди същинските строителни дейности със спазването на всички административни, технически и екологични изисквания. Сериозни забавяния в международните вериги за доставки, породени от геополитическите конфликти допълнително усложнили процеса по реализацията. Сериозни затруднения представлявал и теренът, през който преминава газопроводната инфраструктура, като по думите на Пешов са били необходими над 12 сложни сондажа. Въпреки техническите трудности, нарушенията във веригите на доставки и сложните теренни условия строителните дейности вече са приключили, като обектът вече е достигнал етап Акт 15.

Засегната бе и темата за бъдещото изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" и участието на българската индустрия в мащабния проект. Пешов посочи, че е необходимо внимателно планиране на всички етапи в строителството на толкова мащабни проекти, като изграждането на подобно съоръжение изисква предварителни инвестиции в транспортните връзки и свързаност, за да могат да бъдат осигурени доставките на материали.

Освен участието си в подготовката на новите ядрени мощности "Главболгарстрой" работи и по развитието на малки модулни реактори. Председателят на УС припомни, че компанията развива подобен проект като инвеститор и разработчик, като е избрала технологията на GE Hitachi. По думите му, малките модулни реактори не конкурират традиционните големи ядрени блокове, а предлагат различни перспективи.

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