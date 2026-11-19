Главболгарстрой на P-TEC във Варшава: Изпълнението на стратегически инфраструктурни проекти под заплаха от тежки европейски регулации и мита

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Българският строителен холдинг продължава работата си по ключови енергийни и транспортни коридори за региона, въпреки проблемите с финансирането и блокираните вериги на доставки

Спешната необходимост от осигуряването на енергийна свързаност, оптимизирането на тежки административни процедури и премахването на погрешно формулирани протекционистки регулации са задължителни условия за изпълнението на стратегическите проекти в срок и в рамките на бюджета. Именно тези теми бяха водещи в дискусиите на Седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) във Варшава.

Българската строителна компания „Главболгарстрой“ взе активно участие в глобалния енергиен форум – едно от най-значимите годишни събития, организирано съвместно от Департамента по енергетика на САЩ и Министерство на енергетиката на Полша. Форумът събра представители на американската администрация, министри на енергетиката от Централна и Източна Европа, както и ръководители на водещи световни компании от енергийния и технологичния сектор, сред които Venture Global, General Electric Vernova, Westinghouse, Fluor Corporation, Bechtel и др.

Форумът бе официално открит от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който подчерта значението на дългосрочните енергийни партньорства между САЩ и страните от Централна и Югоизточна Европа. Той акцентира върху нуждата от осигуряване на надеждна енергия за Стария континент чрез продължаване изграждането на газопреносна инфраструктура с цел свързаност и допълнителен капацитет за пренос, както и развитието на ядрената енергетика.

В експертен панел с фокус върху американския втечнен природен газ и стратегическото партньорство между САЩ и Европа се включиха Кавех Фарзад, зам. министър в Министерство на енергетиката на САЩ; Карел Хавличек, вицепремиер и министър на промишлеността и търговията на Чехия; Калин Пешов, председател на УС на „Главболгарстрой“; Майк Сабел, главен изпълнителен директор и основател на Venture Global, и Войчех Врохна, държавен секретар по стратегическата енергийна инфраструктура на Полша.

Дискусията постави акцент върху преминаването от кризисни механизми за осигуряване на доставки към изграждане на дългосрочно партньорство и отбеляза нуждата от ключови инвестиции за краткосрочно изпълнение на инфраструктурни проекти, касаещи сигурността на страните от Централна и Югоизточна Европа.

В рамките на дискусиите на форума председателят на УС на „Главболгарстрой“ Калин Пешов говори открито за проблемите, пред които строителният сектор е изправен при реализацията на стратегически за региона енергийни и транспортни коридори. Строителният холдинг от десетилетия работи активно по ключови газопреносни маршрути, междусистемни връзки и транспортни коридори, като, осъзнавайки спешната нужда от изграждането им, често е завършвал строителните дейности предсрочно.

За пример в тази посока Пешов даде работата на „Главболгарстрой“ по наскоро завършения на територията на България „Вертикален газов коридор“, при който посредством EPC модел компанията осъществи цялостния процес по проектиране, доставка на материали и строителство. „Огромни усилия бяха положени от нас за съкращаване на сроковете, осигуряване на необходимите доставки и оптимизиране изпълнението на строителни дейности в изключително сложни терени. Реализирането на следващи подобни проекти обаче ще бъде още по-затруднено“, отбеляза той. По думите му европейските регулации и административни тежести буквално блокират изпълнението на текущи енергийни и транспортни проекти за свързаност и застрашават тяхното завършване в срок и в рамките на определените бюджети.

„Европейската протекционистка политика и налагането на огромни мита за внос на основни за строителството материали от трети страни ще доведе до 50% увеличаване на разходите ни. Ние на практика сме изправени пред затруднения, за да изпълняваме дейността си, пазейки производства в Европа, които към момента не съществуват.“ В тази връзка той директно критикува влезлия наскоро в сила Регламент на ЕС за стоманата, съгласно който квотите за внос от трети страни са намалени 100-кратно.

Отляво надясно (говорители): Кавех Фарзад, Зам. министър, Министерство на енергетиката на САЩ; Карел Хавличек, вицепремиер и министър на промишлеността и търговията на Чехия; Калин Пешов, председател на УС на "Главболгарстрой"; Майк Сабел, главен изпълнителен директор и основател на Venture Global и Войчех Врохна, държавен секретар по стратегическа енергийна инфраструктура на Полша

„Ако можем да изграждаме необходимата инфраструктура във възможно най-кратки срокове, ще дадем възможност за по-бърза и при по-добри ценови условия доставка на втечнен природен газ, осигурявайки достъпна енергия както за потребителите, така и за бизнеса и индустрията. Цената на природния газ днес в Европа е близо 10 пъти по-висока от тази в САЩ“, посочи Пешов.

В рамките на дискусията изпълнителният директор на Venture Global Майк Сабел подчерта стратегическото значение на дългосрочните договори за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) за енергийната сигурност и конкурентоспособността на страните от ЕС. Според него именно договорите със срок от 10 до 20 г. са ключови за привличането на инвестиции в строителството на газопреносни мрежи и терминали за регазификация. От своя страна зам. министърът по енергетиката на САЩ Кавех Фарзад открои инфраструктурните и регулаторните ограничения пред транспортирането на втечнен природен газ до крайните потребители като основно предизвикателство пред разширяването на доставките за Европа. Фарзад подчерта, че фокус остава развитието на газовите коридори и междусистемните връзки в Централна и Югоизточна Европа, включително по-нататъшните участъци от Вертикалния газов коридор. От началото на годината американският газ съставлява 59% от общия внос на втечнен природен газ в Европа, като се очаква до началото на 2030 г. изнесеното количество да се увеличи повече от два пъти.

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