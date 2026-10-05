Изпълнителният директор на "ГБС Енерджи Сълюшънс" ЕАД и член на Борда на директорите на глобалната асоциация Зара Кизирян пое ръководството на една от ключовите програми

11907 Снимка: Иван Миладинов

В края на септември Атина беше домакин на 58-ата годишна конвенция на Международната асоциация на изпълнителите на газопроводи - IPLOCA, в която участва и "Главболгарстрой". В срещата се включиха представители на CATERPILLAR Inc. (САЩ), Bonatti S.p.A. (Италия), American Augers (САЩ), SICIM S.p.A. (Италия), Spiecapag (Франция), ENKA A.Ş. (Турция), MAX STREICHER S.p.A. (Италия) и China Petroleum Pipeline Engineering Corporation -CPP (Китай), както и много други компании с експертиза в строителството, инженеринга и поддръжката на сухопътни и морски газопроводи, компресорни и помпени станции, терминали и други съоръжения, както и в реализацията на подводни инженерни проекти.

Бордът на директорите на глобалната асоциация по време на 58-ата годишна конвенция в Атина Снимка: Иван Миладинов

В рамките на конвенцията Зара Кизирян, изпълнителен директор на "ГБС Енерджи Сълюшънс" и член на Борда на директорите на IPLOCA, беше избрана за председател на Програмата за образователни стипендии (Scholarship Programme). Тя предоставя финансова подкрепа за образованието на следващите поколения в семействата на служители на компании - членове на асоциацията, въз основа на академичните им постижения и препоръки от преподаватели.

Кизирян взема и активно участие в Комитета по членството (Membership Committee), който насърчава развитието на възможностите за професионално взаимодействие и ангажираност в рамките на организацията.

В рамките на конвенцията представители на водещи компании от сектора обмениха експертиза, технологии и добри практики, а "Главболгарстрой" проведе и редица двустранни срещи с международни компании. Разговорите бяха насочени към обмен на опит и обсъждане на възможности за бъдещо сътрудничество при реализацията на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти. Традиционно годишната конвенция е сред ключовите срещи в енергийния сектор. Тази година събитието се проведе в рамките на 60-годишнината на IPLOCA.

съдържанието е предоставено от партньор на медията