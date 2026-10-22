Матиас Дьопфнер, ръководител на "Аксел Шпрингер", е предложил сделка по модела на преструктурирането на платформата в САЩ, съобщава "Файненшъл таймс"

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Ръководителят на германския медиен концерн "Аксел Шпрингер", който притежава изданията "Политико" и "Телеграф" , Матиас Дьопфнер е предложил да купи европейското подразделение на социалната мрежа ТикТок. Това съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на свои източници.

По информация на изданието Дьопфнер е отправил предложението през януари по време на обяд в централата на компанията с посланика на САЩ във Франция Чарлз Къшнър. Германският медиен ръководител е представил схема за придобиване на европейския бизнес на платформата, сходна с модела, приложен в САЩ по инициатива на президента Доналд Тръмп.

Американските власти предприеха действия за преструктуриране на дейността на ТикТок в страната заради опасения, свързани с националната сигурност и контрола на китайската компания "БайтДенс" върху платформата.

През януари 2026 г., под заплахата от блокиране на услугата в САЩ, ТикТок обяви създаването на съвместно дружество с участието на големи американски компании, които получиха контролния пакет акции. Според "Файненшъл таймс" новата структура, базирана в щата Калифорния, разполага с по-широки правомощия по отношение на алгоритмите на приложението и данните на американските потребители.

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"Аксел Шпрингер" е един от най-големите медийни концерни в Европа със седалище в Берлин. Компанията е основана през 1946 г. от журналиста Аксел Шпрингер и развива дейност в над 40 държави. В портфолиото ѝ влизат германските и международните издания "Билд", "Ди Велт", "Политико" и "Бизнес Инсайдър".

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