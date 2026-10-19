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Германският автомобилен концерн "Фолксваген" планира да замрази възнагражденията на голяма част от служителите си по света до 2030 г. и да ограничи допълнителните плащания и придобивки като част от програмата си за икономии. Това съобщава вестник "Зюддойче цайтунг", позовавайки се на вътрешни документи на компанията, пише БТА.

Ако заплатите не бъдат увеличавани през този период, реалната покупателна способност на засегнатите служители може да намалее с около 10% заради инфлацията. Мерките ще засегнат и персонала в Германия, където концернът има около 275 000 служители.

Според документите Управителният съвет е одобрил стратегически план под наименованието "Group Target Picture", предназначен за международното ръководство на групата. Той предвижда промяна в подхода към колективните трудови преговори в различните подразделения на компанията.

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Новите насоки трябва да започнат да се прилагат през четвъртото тримесечие. Освен замразяването на заплатите до 2030 г., те включват намаляване на променливите компоненти на възнагражденията, допълнителните плащания и социалните придобивки, както и съкращаване на работни места.

При изпълнението на плана ще се отчитат особеностите на отделните подразделения, но всички марки, региони и предприятия в групата ще трябва да допринасят за постигането на заложените икономии.

В отговор на запитване "Фолксваген" заяви, че не коментира "такива спекулации".

Концернът е изправен пред сериозни предизвикателства, подобно на останалите големи германски автомобилни производители. В началото на септември Надзорният съвет е решил през следващите години да бъдат съкратени още 50 000 работни места в световен мащаб. Това е допълнение към вече договореното намаляване на персонала с още 50 000 души.

Под натиск е и производствената мрежа на компанията в Германия. До 4 завода може да бъдат закрити в периода между 2031 и 2034 г.

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