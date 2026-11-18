Акциите на компанията продължиха да поскъпват в извънборсовата търговия в САЩ, като ръстът им се увеличи до над 3%, след като обяви силни тримесечни резултати

943 Снимка: Getty Images

Американският гигант в производството на чипове "Енвидиа" (Nvidia) няма планове да възстанови на поста му бившия главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, заяви късно снощи председателят на борда на директорите Харви Джоунс, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

На онлайн конференция с анализатори Джоунс за първи път коментира и причините за напускането на Хуан. Той подаде оставка, след като се появиха обвинения за поведение, което е "несъвместимо с кодекса за поведение, стандартите и културните норми на компанията", каза Джоунс.

"Съветът на директорите на "Енвидиа" единодушно прие оставката му и не възнамерява да възстанови Дженсън на поста главен изпълнителен директор", добави той.

Инвеститорите изглежда не се разтревожиха от съобщението. Акциите на "Енвидиа" продължиха да поскъпват в извънборсовата търговия в САЩ, като ръстът им се увеличи до над 3 процента от около 2 процента по-рано, след като компанията обяви силни тримесечни резултати.

Хуан подаде оставка в четвъртък след разкрития за извънбрачни връзки, включително една с китайската бизнесдама Алис Хуан и две служителки на "Енвидиа".

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Американските разузнавателни служби се опитват да установят мащаба на връзките на Алис Хуан с китайското Министерство на държавната сигурност и каква информация евентуално е предала на Пекин, отбелязва Ройтерс.

Дженсън Хуанг е един от основателите на "Енвидиа" и ръководеше компанията от близо три десетилетия. Той контролираше продуктовата стратегия при чиповете, сделките с клиентите и отношенията с Вашингтон. Според анализатори по-сериозният риск, на който е изложена "Енвидиа" след оставката на Хуан, е свързан не толкова с намирането на достатъчно клиенти за чиповете ѝ за изкуствен интелект в краткосрочен план, колкото с възможността на компанията реализира дългосрочните си стратегии.

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