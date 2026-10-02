Секторът формира над 25% от брутната добавена стойност, а държавата подготвя мерки за енергийна сигурност, по-малко регулации и нови инвестиции

409 Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Около 250 000 души са пряко заети в енергоемките производства в България, а индустрията формира над 25% от брутната добавена стойност. Затова държавата трябва първо да подкрепи компаниите, които вече са избрали страната за своя производствена база, преди да се фокусира върху привличането на нови инвеститори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на форума по повод 20-годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

По думите му зад тези 250 000 работни места стоят не само отделни служители, а цели домакинства и региони, което прави подкрепата за индустрията важен икономически приоритет.

Пулев посочи, че правителството работи за по-голяма предвидимост за бизнеса, по-ефективна работа на институциите и условия за привличане на инвестиции и икономическа трансформация. Според него подкрепата за индустрията трябва да надхвърля мерките за преодоляване на настоящите трудности и да създава възможности за дългосрочен растеж.

За енергоемките производства вече е осигурен ресурс от Фонда за сигурност на електроенергийната система с подкрепата на министъра на енергетиката. Пулев очаква компаниите да насочат част от средствата към повишаване на енергийната сигурност и ефективността на производството. "Целта ни не е просто индустрията да премине през настоящата енергийна криза, а да създадем платформа и инструменти за растеж", подчерта икономическият министър, цитиран от БТА.

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Сред мерките за подкрепа на бизнеса е и ограничаването на административната тежест. По думите на Пулев се работи по програма за намаляване на регулациите в диалог с бизнеса и индустрията.

Друг приоритет е новото законодателство за публично-частните партньорства, чрез което се цели привличането на частен капитал в комбинация с европейско финансиране. Фокусът е върху модернизацията на индустриалните зони, транспортната свързаност и енергийната инфраструктура.

Декарбонизацията и зелените технологии също са сред стратегическите направления, посочи Пулев. По думите му тези теми са във фокуса на разговорите на европейско ниво и ще заемат важно място в следващата многогодишна финансова рамка.

"Задачата ни е да създадем условия българската индустрия да расте, да инвестира и да бъде конкурентоспособна", заяви Пулев.

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