Еврокомисията проверява дали компанията е ограничавала доставките между държавите членки и е възпрепятствала търговците да купуват от по-евтини пазари. Дружеството отхвърля обвиненията.

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Европейската комисия започва задълбочено разследване срещу "Кока-Кола Юропасифик Партнърс" (Coca-Cola Europacific Partners, CCEP) - най-големия производител и дистрибутор на напитките на "Кока-Кола" в Европа. Причината са подозрения за злоупотреба с господстващо положение и нарушаване на правилата за конкуренция, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Американската "Кока-Кола Къмпани" (Coca-Cola Company) притежава 19% от капитала на CCEP. Базираната във Великобритания компания произвежда и бутилира напитката "Кока-Кола", както и други марки безалкохолни напитки, които продава във Франция, Германия, Испания, Великобритания, страните от Бенелюкс, Португалия и Швеция.

Проверката на ЕК е насочена към дистрибуцията на напитки в магазини и супермаркети, където продуктите се купуват за консумация извън мястото на продажба. Комисията ще установи дали компанията е прилагала практики, които поддържат по-високи цени, като ограничават възможността на търговците да се снабдяват от държави, в които напитките се предлагат по-евтино.

Сред проверяваните действия са евентуални ограничения върху сключването на договори за доставки, обхващащи няколко държави, както и предоставянето на отстъпки при условие, че закупените продукти няма да бъдат препродавани в други страни от ЕС.

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"Потребителите не би трябвало да плащат по-високи цени, само защото живеят в една държава от ЕС, а не в друга", заяви Тереса Рибера, изпълнителен заместник-председател на ЕК по въпросите на чистия, справедлив и конкурентоспособен преход и еврокомисар по конкуренцията.

Според нея подобни практики могат да нарушат функционирането на единния пазар, да ограничат конкуренцията и в крайна сметка да доведат до по-високи цени и по-малък избор за потребителите.

От "Кока-Кола Юропасифик Партнърс" заявиха пред Франс прес, че ще съдействат изцяло на разследването, но отхвърлиха подозренията. Компанията подчерта, че приема сериозно европейското законодателство в областта на конкуренцията и се ангажира да спазва приложимите правила на всички пазари, на които работи.

В България продуктите на "Кока-Кола" се бутилират и продават от "Кока-Кола Хеленик" (Coca-Cola Hellenic), която представлява компанията на местния пазар, уточнява БТА.

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