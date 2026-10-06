3126 Източник: Сп. "Мениджър"

Разговор с Таня Кръстева, главен редактор на списание "Мениджър", за хората, идеите и бизнеса, които създават промяна по места, за ролята на свързаността и защо публичността на добрите практики е ключова.

Именно това е и смисълът на новата инициатива на списанието "Визионери на регионите" - да открои хора, бизнеси и организации с принос към развитието на своите общности.

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Кой е истинският двигател на един регион?

Свързаността. Много населени места в България се обезлюдяват заради липсата на инфраструктура - не говоря само за пътища, а за образование, здравеопазване, култура. Изследването "Регионални профили" на Института за пазарна икономика показва колко дълбоки са различията: едва 7 от 28-те области получават добра или много добра оценка за икономическо развитие, а 10 - за социално развитие. В същото време възможностите на общините да определят посоката на собственото си развитие са ограничени от силно централизирания модел на финансиране. Въпреки усилията през годините това да се промени, все не достига воля от страна на управляващите. Трудно е да не се запитаме дали централизацията не е удобна и като лост за политическо влияние, особено по време на избори.

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Но въпреки това всеки регион има своите местни герои, които оформят неговия облик. Интересно е, че двигателят в един регион може да е "произведен" в друг. Така например един отличен учител в малък град може да допринесе за развитието на технологичния сектор в столицата. Успешните предприемачи могат да вдъхновят хора в цялата страна, както се случва и в спорта.

Ако добрите примери имат достатъчна видимост, те могат да бъдат двигател на повече от един регион. Това е и смисълът на инициативата ни "Визионери на регионите" - да покажем бизнесите, практиките, инициативите и усилията на отделни хора, които подобряват средата, в която живеем.

Как се ражда един визионер?

Предполагам, че много хора имат смели и нестандартни идеи, но истинският визионер се ражда, когато пристъпи към реализирането им или когато "зарази" с идеите си други активни хора, които да ги осъществят. Понякога едно изказване или действие е достатъчно, за да събере съмишленици около кауза. За нас визионери на регионите са хора, бизнеси и организации с видим принос към икономическия, социалния и културния живот на своите общности. Държим и на почтеността им - особено във време, когато, не без ролята на държавните институции, виждаме опит за размиване на базови ценности.

Кой е най-важният ресурс на един регион - хората, бизнесът или идеите?

В аналитичната журналистика избягваме да използваме превъзходната степен. Изглежда примамливо, атрактивно, заинтригуващо, но много често е невярно. Особено извън полето на количествените показатели. Затова ми е трудно да посоча един "най-важен" ресурс на региона.

Идеите идват от хората, бизнесът се ражда от идея и се развива благодарение на хора. За да се осъществят идеите е необходим финансов ресурс, който идва от бизнесите - чрез заплати, инвестиции, дарения и данъци. Както виждаме необходимо е съчетание на много фактори за благоприятното развитие на даден регион.

Образованието и културната среда са основополагащи за появата на идеи, здравеопазването и устойчивите бизнес условия са базисни за задържането на хора в региона. Всичко е взаимосвързано. Същото е и на ниво държава - не можем да привличаме инвестиции без добра образователна система, не можем да изграждаме спортна култура без достатъчно места за спорт и отдих.

Кое е нещото, което най-често подценяваме, когато говорим за развитието на регионите?

Публичността на добрите практики. Често едно работещо решение остава познато само на хората, които са го създали, а би могло да бъде приложено и на други места. Надявам се, ние като организация, да помогнем те да се мултиплицират чрез "Визионери на регионите". Призивът ми е, ако има какво да споделите и още не сте кандидатствали, го направете!

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