Председателят на УС на българския строителен холдинг Калин Пешов получи признание за приноса на компанията към развитието на стратегическата енергийна инфраструктура и свързаността на Югоизточна и Централна Европа

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В навечерието на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), организирана съвместно от Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Полша и базирания във Вашингтон Атлантически съвет, председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой" Калин Пешов получи висока оценка от американската страна за успешното и предсрочно завършване на сложните строителните дейности по реализирането на стратегическия проект "Вертикален газов коридор" на българска територия.

Старт на двудневната среща на високо равнище бе даден от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. В официалното откриване участие взеха представители на американската администрация, министри на енергетиката от Централна и Източна Европа, както и ръководители на водещи американски и международни енергийни и технологични компании.

Дискусиите бяха посветени на енергийната сигурност на Европа, с акцент върху развитието на стратегическите енергийни коридори и ролята им за укрепването на регионалната свързаност, диверсификацията на доставките на природен газ и задълбочаването на трансатлантическото енергийно сътрудничество.

В рамките на събитието думата бе дадена на председателя на Управителния съвет на "Главболгарстрой" Калин Пешов. Той представи дългогодишния ангажимент на компанията към модернизацията и разширяването на газопреносната инфраструктура в България и приноса ѝ за развитието на енергийна свързаност в региона на Югоизточна Европа. Специален акцент в изказването му бе поставен върху участието на "Главболгарстрой" в изграждането на "Вертикалния газов коридор" и спецификата на изпълнението на проекта на българска територия, като Пешов засегна и сериозните затруднения в международните вериги за доставки, породени от геополитическите конфликти.

Кирил Равначки, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"; Ива Петрова, министър на енергетиката на Република България; Крис Райт, министър на енергетиката на САЩ; Калин Пешов, председател на УС на "Главболгарстрой" Снимка: Иван Миладинов

"Реализацията на този проект е резултат от съвместните усилия на всички ангажирани страни. Получихме изключителна и важна за нас подкрепа от страна на Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Република България и "Булгартрансгаз". Тяхното доверие, ангажираност и партньорско отношение, в комбинация с пълния ангажимент и мобилизация на компанията ни, съдейства за предсрочното завършване на проекта", подчерта Калин Пешов.

Той акцентира и върху технологичния капацитет на "Главболгарстрой" в областта на сложното подземно инфраструктурно строителство. Компанията разполага със специализирано звено, експертиза и собствена техника за изпълнение на насочени хоризонтални сондажи (HDD) - технология с ключово значение за изграждането на съвременна подземна газопреносна мрежа, при минимална намеса по отношение на околната среда и съществуваща инфраструктура. Този капацитет намира приложение не само в България, но и на международните пазари. Пешов сподели, че успоредно с изпълнението на втория лот от "Вертикалния газов коридор", компанията реализира ключови участъци от междусистемната газова връзка Гърция - Северна Македония, както и такива по газопровода Злобин-Босилево в Хърватия, който представлява връзка терминала за втечнен природен газ в Крък.

Особено символичен момент в рамките на събитието беше връчването от Калин Пешов на Разрешението за ползване на завършения стратегически обект на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. С този жест председателят на "Главболгарстрой" припомни поетия преди месеци ангажимент по време на среща в Дубровник, проведена в рамките на инициативата "Три морета", когато той увери американската страна, че строителните дейности по проекта ще приключат предсрочно.

В регионален аспект Пешов допълни, че по време на същата среща е поел ангажимент и към министъра на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру, за ускореното завършване на строителните дейности по сложния и дългоочакван трансграничен участък на автомагистрала "Струма".

Наред с участието си в развитието на стратегическата газова инфраструктура, "Главболгарстрой" разширява и присъствието си и в областта на ядрената енергетика. В изказването си Калин Пешов представи перспективите за участие на компанията в реализацията на проекта за изграждане на малки модулни ядрени реактори (SMR) в България. Инициативата се развива чрез българската енергийно-технологична компания Blue Bird Energy, чиито акционери са "Главболгарстрой" и "Асарел-Медет", в партньорство с полския гигант Synthos Green Energy (SGE). Проектът предвижда внедряването на технологията BWRX-300 - разработка на General Electric Hitachi, част от General Electric Vernova, с амбицията за изграждане на първия малък модулен ядрен реактор от този тип извън Северна Америка.

В заключение Пешов подчерта значението на инициативи като P-TEC за задълбочаването на международното партньорство и изграждането на сигурна и надеждна енергийна свързаност между държавите от двете страни на Атлантика.

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