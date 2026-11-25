Китайският производител е избрал фабриката в Хамбах, където се сглобяват офроуд автомобилите Grenadier.

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Китайският автомобилен производител BYD започна преговори с изключителни права за придобиването на завод в Хамбах, Франция, собственост на британската компания Ineos Automotive. Сделката е част от плановете на китайската компания да разшири производството си в Западна Европа, където бързо увеличава пазарното си присъствие, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Фабриката се намира в департамента Мозел, близо до германската граница. В периода 1998-2024 г. там се произвеждаха малките градски автомобили Smart, марка, създадена от Mercedes-Benz и Swatch. През 2020 г. заводът беше придобит от Ineos Automotive, която в него сглобява офроуд моделите Grenadier.

От BYD потвърдиха, че са започнали преговори с изключителни права за придобиване на производствената база. Целта е европейските потребители да получат по-голям избор от автомобили, произведени във Франция, заяви изпълнителният вицепрезидент на компанията и ръководител на международния ѝ бизнес Стела Ли.

Френският президент Еманюел Макрон приветства решението в публикация в социалната мрежа X, като го определи като резултат от икономическата политика на Франция и европейските усилия за привличане на автомобилни производители и инвестиции на континента.

Делегираният министър за промишлеността Себастиен Мартен също поздрави китайската компания за избора, като подчерта, че проектът ще подкрепи френската автомобилна индустрия и ще осигури по-голяма сигурност за над 1200 служители на завода.

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Още през октомври, по време на Автомобилния салон в Париж, Стела Ли посочи Франция сред приоритетните държави, които компанията разглежда за разширяване на производството си в Западна Европа.

"Имаме решимост да запазим промишлената дейност на завода, да съхраним местните работни места и да създадем нови възможности за служителите и доставчиците в региона", заяви тя.

Извън Китай BYD вече има производствени мощности в САЩ - в Ланкастър, Калифорния, в Нюмаркет, Канада, в Камасари, Бразилия, както и в унгарския град Сегед, където производството започна през май.

Китайските автомобилни марки, сред които MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo и Xpeng, вече заемат около 10% от пазара на нови автомобили в Европа.

Изграждането или придобиването на производствени мощности на континента позволява на компаниите да ограничат рисковете от митнически тарифи и логистични затруднения, отбелязва Франс прес.

Chery даде начало на тази тенденция през 2023 г., когато придоби бивш завод на "Нисан" (Nissan) в Барселона, Испания.

През май автомобилният концерн Stellantis, обединяващ марки като Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën и Chrysler, също обяви, че обмисля разширяване на партньорството си с китайския производител на електромобили Leapmotor. Сред обсъжданите варианти е съвместно управление на завод на Stellantis в Мадрид.

Френският министър Себастиен Мартен определи избора на BYD като доказателство, че усилията на Европейския съюз за привличане на автомобилно производство на континента дават резултат.

По думите му проектът ще бъде съобразен с договорените между Франция и Германия условия за автомобилно производство в Европа, които предвиждат 70% европейски компоненти и постепенно увеличаване на дела на батериите, произведени на континента.

Споразумението между двете държави, обявено официално в средата на октомври, цели да подкрепи бъдещето на автомобилната индустрия. То предвижда облекчаване на климатичните изисквания към производителите на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), както и по-силна подкрепа за автомобилното производство в Европа.

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