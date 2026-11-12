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Управителният съвет на американския технологичен гигант Nvidia провежда заседание, на което обсъжда дали да отстрани главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Причината са публикации за 2 предполагаеми извънбрачни връзки на ръководителя - едната със служителка на компанията, а другата с жена, за която се твърди, че е китайска шпионка, съобщава CNBC.

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 9% в търговията след затварянето на борсите, след като "Уолстрийт джърнъл" първи съобщи, че управителният съвет подготвя отстраняването на Хуанг. Публикацията излезе минути след материал на "Ню Йорк таймс", според който изпълнителният директор е имал романтична връзка с вицепрезидента на компанията, отговаряща за здравеопазването.

Според изданието става дума за Кимбърли Пауъл, вицепрезидент по здравеопазването в Nvidia. В официалната ѝ биография на сайта на компанията се посочва, че тя отговаря за глобалния бизнес в здравния сектор, включително за хардуерните и софтуерните платформи за ускорени изчисления, изкуствен интелект и визуализация. Тези технологии се използват в медицинската образна диагностика, биологичните науки, разработването на лекарства и анализа на здравни данни.

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По информация на "Ню Йорк таймс" Хуанг и Пауъл са били заснети да демонстрират близост в хотел в Сан Хосе, щата Калифорния, през март.

От Nvidia и Пауъл не са отговорили на запитванията на CNBC за коментар. Без незабавен отговор е останала и кризисната PR агенция Heller, която според публикации Хуанг е наел още през миналата година.

Новите разкрития идват само дни след като Хуанг е признал за друга извънбрачна връзка - с жена, за която американското разузнаване подозира, че работи за Китай.

Според "Файненшъл таймс" изпълнителният директор е имал романтична връзка с Алис Хуанг. Американски представители на разузнавателните служби смятат, че тя е агент на китайското Министерство на държавната сигурност, съобщи по-рано "Ню Йорк таймс".

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